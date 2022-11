Mentre da Mediaworld proseguono le offerte del Black Friday 2022 che, lo ricordiamo, scadranno proprio con la giornata di oggi, su Amazon non c’è tempo per fermarsi, tant’è che il portale ha già dato il via ad una nuova serie di offerte che, presumibilmente, ci condurranno pian piano verso il Natale, e relativa stagione dei regali.

Proprio in tal senso, se tra le vostre intenzioni c’era quella di mettere sotto l’albero un ottimo aspirapolvere robot, che fosse non solo di marca, ma che fosse anche venduto ad un prezzo molto abbordabile, allora questa è indubbiamente l’offerta che fa al caso vostro, visto che Amazon sta scontando lo splendido aspirapolvere robot iRobot Roomba e5154, che dagli originali 487,00€, è oggi in sconto a soli 199,99€!

Compatto ma potente, e progettato per pulire efficacemente qualsiasi tipologia di pavimentazione, il robot aspirapolvere Roomba e5154 è in grado di pulire adeguatamente abitazioni di piccole e medie dimensioni, rimuovendo rapidamente lo sporco ed anche le più piccole particelle di polvere, grazie ad un eccellente sistema di aspirazione, ed anche alle sue efficienti spazzole in gomma, che raccolgono ogni tipo di residuo, anche da superficie “impegnative” come quelle in legno o plastica.

Dotato di intelligenza artificiale, che lo rende in grado di muoversi abilmente tra gli ostacoli di casa, Roomba e5154 è in grado anche di ottimizzare i propri percorsi, puntando ad effettuare una pulizia sempre più efficiente, e nel minor tempo possibile, evitando di colpire il mobilio, o anche solo eventuali cadute, riuscendo a muoversi agevolmente anche in spazi angusti o complicati, come attraverso le gambe di tavoli e sedie.

Complice il tuo apparato di sensori all’avanguardia, Roomba e5154 è inoltre in grado di identificare eventuali zone della vostra abitazione (o, perché no, del vostro ufficio) dove sono concentrate le zone a più alta intensità di sporcizia, concentrando su di essi i propri sforzi, così che la casa sia pulita in ogni angolo, anche in prossimità di battiscopa o angoli, da sempre difficili da raggiungere per questa tipologia di dispositivi.

Insomma, parliamo di un elettrodomestico completo ed affidabile che, venduto oggi con uno sconto di oltre 280 euro, rappresenta certamente un’ottima occasione per regalare, o regalarsi, un prezioso alleato per le pulizie domestiche.

Ciò detto, segnalandovi che l’offerta terminerà con la fine di questa giornata, non ci resta altro che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo gioco prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!