Se siete alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere, che vi sia di supporto nelle pulizie domestiche, specie in questa primavera, in cui l’aria è ricca di polveri e pollini, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, c’è l’offerta che fa per voi!

Sul portale, infatti, è in sconto a soli 699,00€ lo splendido iRobot Roomba i7+. Un aspirapolvere robot potente e affidabile, che ha anche il pregio di svuotarsi da solo ad ogni ciclo di pulizia! Un affare non da poco, che vi permetterà di risparmiare il 30% su di un acquisto dal prezzo non per tutti.

Tra i primi ad arrivare sul mercato con una annessa una colonnina di ricarica, Roomba i7+ deve la sua popolarità al già citato sistema di svuotamento automatico che, incluso proprio nella colonnina, permette a questo aspirapolvere di lavorare in modo del tutto autonomo per circa 30 cicli di pulizia, il che significa che vi ritroverete ad interagire direttamente con il sacchetto dello sporco solo una volta al mese, o poco meno, a seconda dell’utilizzo che farete del robot.

Alla fine del proprio ciclo di pulizia, infatti, Roomba i7+ torna alla base per ricaricarsi, ed è in questa fase che il sistema di svuotamento automatico fa il suo lavoro, trasferendo la sporcizia raccolta dal robot in un sacco più grande, interno alla colonnina, e con chiusura ermetica, per impedire il diffondersi di allergeni.

Oltre a ciò, Roomba i7+ è anche un aspirapolvere robot con tutti i crismi, equipaggiato con due efficienti spazzole in gomma e multi-superficie, perfette per garantire un raccolta ottimale dello sporco su cotto, piastrelle, parquet e qualsiasi altro tipo di pavimentazione.

Capace di orientarsi in modo ottimale nel vostro ambiente domestico, Roomba i7+ eviterà accuratamente ostacoli e cadute, evitando così danni incidentali o peggio, ed evitando urti a battiscopa e mobilio, svolgendo comunque in modo ottimale ed intelligente il proprio ciclo di pulizia.

Insomma, Roomba i7+ è un aspirapolvere robot davvero completo, perfetto per chiunque abbia voglia di ricevere un piccolo aiuto per le proprie pulizie domestiche. A questo punto, non ci resta che suggerirvi di dare un’occhiata direttamente alla pagina dedicata alla promozione, così che possiate completare il vostro acquisto prima che il prezzo torni al suo valore originale.

