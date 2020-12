Iscriviti ad Audible e ricevi un buono Amazon da 15 euro!

Se siete soliti leggere libri e quant’altro durante il vostro tempo libero, ma cercate un modo alternativo per dedicarvi a questa passione, l’iscrizione ad Audible potrebbe essere la soluzione giusta, e questo che vi proponiamo oggi potrebbe essere il momento migliore per effettuare la registrazione al servizio, visto che Amazon vi regalerà un buono sconto da 15 euro qualora effettuiate per la prima volta l’iscrizione ad Audible entro la fine dell’anno, pagando solo 9,99€.

Una promozione, dunque, che vi permetterà persino di guadagnarci in termini economici, dato che la cifra del buono sconto è superiore a quella necessaria per l’iscrizione. Una volta iscritti, il buono sconto vi verrà accreditato entro 5 giorni lavorativi e quest’ultimo sarà valido fino al 31 gennaio 2021 su prodotti che hanno l’etichetta “venduto e spedito da Amazon”. Inoltre, per far sì che il buono sia utilizzabile, occorre effettuare un acquisto di almeno 30€.

Come già anticipato, con Audible potrete ascoltare una marea di libri e contenuti vari in formato digitale senza limiti di ascolto, anche offline. Ad aspettarvi sono oltre 60.000 audiolibri e podcast, i quali potrete ascoltarli sia da PC che da dispositivi mobile, e tra questi non manca quello di Harry Potter e la pietra filosofale cosi come tanti altri, tutti meritevoli di essere presi in considerazione dagli amanti della lettura che, in questo caso, si vedranno raccontare le storie da doppiatori e attori professionisti.

Siamo sicuri che coglierete al volo questa occasione e, detto ciò, vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine perché le offerte di oggi non sono ancora finite. Intanto, suggeriamo anche di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate a tecnologia, hardware, smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

