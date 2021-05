Kaspersky Antivirus: 50% di sconto su tutte le soluzioni!

Se siete alla ricerca di un ottimo software antivirus in grado di offrirvi non solo un’ottima protezione da virus, malware e attacchi informatici, ma anche una suite che integri numerose altre funzionalità utili, allora potrebbe interessarvi l’occasione relativa all’ottimo software antivirus Kaspersky, le cui 3 varianti potranno essere acquistate adesso a metà prezzo, dandovi l’occasione di installare sui vostri dispositivi uno dei software di sicurezza più testati e premiati al livello mondiale con poche decine di euro.

Le soluzioni di Kaspersky sono pensate per offrire diversi livelli di sicurezza, con la possibilità di scegliere di proteggere fino a ben 10 dispositivi contemporaneamente. La sicurezza di Kaspersky copre sia computer che dispositivi mobile e lo fa attraverso le più sofisticate tecnologie attualmente esistenti, in grado di proteggervi da virus, malware e attacchi informatici.

Sebbene ogni utente abbia esigenze diverse, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione la Total Security visto che, con soli 29,99€ all’anno, avrete la più alta sicurezza offerta dalla nota azienda di sicurezza informatica, oltre ad una suite che include anche un blocco per i contenuti inappropriati, un localizzatore GPS e altre funzionalità per PC, Mac e dispositivi mobile. Attacchi di phishing e simili non saranno più un problema, così come non dovrete più preoccuparvi di generare e salvare le password, dal momento che sarà il software ad occuparsi di tutto, tenendo i vostri dati sempre al sicuro.

Le funzionalità offerte da Kaspersky sono davvero tante, con numerosi processi in tempo reale che non vanno a rallentare l’uso del PC, grazie all’ottimizzazione messa a punto dagli ingegneri informatici. Quindi, se pensate che il vostro dispositivo abbia bisogno di una protezione aggiuntiva oltre a quella integrata dal sistema operativo, le soluzioni di Kaspersky a questo prezzo non sono affatto male. Detto ciò, come al solito troverete altre offerte interessanti sulle nostre pagine, così come sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

