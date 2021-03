Kena Bridge of Spirits: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 24 agosto sbarcherà su PS4, PS5 e PC Kena Bridge of Spirits, un’intrigante avventura colma d’azione ambientata in un magico mondo dove ci metteremo nei panni di Kena, giovane guida degli spiriti in viaggio verso un villaggio abbandonato. Grazie alle nostre doti saremo chiamati a scoprire un antico mistero, facendoci aiutare da dei piccoli ma potenti spiriti che prendono il nome di Rot. Un titolo, quindi, che sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi uno dei giochi più interessanti dell’estate e che potete prenotare fin da ora a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Kena Bridge of Spirits non sarà però solo un titolo di esplorazione particolarmente scanzonato. Tra gli spiriti del mondo di gioco dell’opera di Ember Lab, oltre ai simpatici aiutanti che ci assisteranno nella nostra avventura, troveremo di tanto in tanto degli spiriti corrotti che ci metteranno i bastoni tra le ruote, regalandoci anche qualche scontro particolarmente impegnativo. Un’opera a tutto tondo che, nonostante sia prevista sul mercato solo il prossimo 24 agosto, è già prenotabile a un ottimo prezzo.

A oggi non ci è purtroppo dato sapere se verrà rilasciata sul mercato anche una collector o limited edition del titolo, ma sarà nostra cura aggiornare questo articolo nel caso esse verranno svelate al grande pubblico, così come quando verranno rilasciate nuove offerte per Kena Bridge of Spirits. Nel frattempo il titolo di Ember Lab è comunque prenotabile fin da ora al miglior prezzo sul mercato.

