Di esclusive di valore Nintendo Switch negli anni ne ha accumulate decisamente parecchie. Basti ad esempio pensare ai vari Super Mario, a The Legend of Zelda Breath of the Wild in comunione con Wii U o al più recente Metroid Dread. Una lunga lista a cui si è da poche settimane aggiunto anche l’incredibile Kirby e La Terra Perduta, disponibile fin da ora su Amazon a pochi giorni dal lancio sul mercato con già uno sconto di ben 10 euro.

Come racconta la nostra recensione, Kirby e La Terra Perduta rappresenta del resto “la migliore delle celebrazioni per il trentennale dell’iconica mascotte di Nintendo, oltre che un ottimo punto di ripartenza per una serie. Kirby ha, finalmente, trovato la sua dimensione ottimale e Nintendo Switch ha guadagnato un’altra esclusiva di indubbio valore”. Un ottimo gioco, insomma, colmo di tante ore di divertimento che può ora essere vostro a poche settimane dal lancio ufficiale con uno sconto di 10 euro grazie ad Amazon.

