Se siete alla ricerca di un alleato versatile e potente, che vi aiuti nella preparazione dei vostri manicaretti in cucina, allora sarete felici di sapere che su Amazon è disponibile a prezzo scontato uno dei migliori “sous chef robotici” del mercato, ovvero la sempre splendida Kitchenaid 5KSM125!

Del resto, il prezzo proposto è davvero notevole, perché parliamo di appena 459,00€ rispetto al prezzo di listino di 699,00€, con un risparmio netto di 240,00€ che per un prodotto Kitcheaid non sono affatto pochi! Un affare, specie se consideriamo che questo robot da cucina potrà soddisfare qualsiasi esigenza gastronomica, garantendovi risultati sempre eccellenti, grazie soprattutto alla sua ottima versatilità.

Dotato di un potente motore da 300 W, la Kitchenaid 5KSM125 dispone di ben 10 regolazioni di velocità, utili alla lavorazione di qualsiasi tipo di impasto o preparazione, dalle più morbide, come creme, gelati o simili, sino ai pesanti e umidi impasti ai cereali, che spesso mettono in difficoltà anche gli elettrodomestici da cucina delle migliori marche. Kitchenaid 5KSM125, in sintesi, si comporta egregiamente, e grazie al suo movimento planetario, è in grado di far ruotare la frusta in modo che la forza centripeta spinga tutti gli ingredienti verso il centro della ciotola, mescolando così gli impasti in modo impeccabile, e permettendo un’amalgama perfetta di ciascun ingrediente.

Con Kitchenaid 5KSM125, insomma, non avrete problemi per le vostre preparazioni, ed il merito è anche e soprattutto nell’attenzione del produttore per i materiali scelti che, tra i vari, includono un corpo in metallo pressofuso, oltre che una comoda testa reclinabile, che non solo rende la planetaria pratica da usare, ma permette anche di poterla pulire con più facilità.

Come se non bastasse, il suo design robusto ed elegante la rende un magnifico oggetto da esposizione, e dispone persino di un numero immenso di accessori accessori agganciabili (e venduti separatamente), grazie al quale potrete non solo mescolare, ma anche tagliare, frullare, stendere la pasta e persino sminuzzare e insaccare!

Insomma, Kitchenaid 5KSM125 ha tutto quel che serve per trasformarvi in amatori della cucina a provetti chef, ed il fatto che possa essere vostra, oggi, ad un prezzo così invitante non dovrebbe farvi esitare un secondo di più! Per questo, vi invitiamo a visitare subito la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, così da completare l’ordine prima che il prezzo torni alle origini.

