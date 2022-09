Il bello delle console è che ne esistono tanti modelli differenti anche a livello estetico, che permettono a chiunque di mettere le mani sul proprio preferito. Nel caso adoriate particolarmente i Pokémon vi farà decisamente piacere sapere che a breve, per l’esattezza il prossimo 4 novembre, verrà lanciata sul mercato la bellissima Nintendo Switch OLED a tema Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Un’edizione limitata da non farsi assolutamente scappare e che può fin da ora essere prenotata per assicurarsene una copia fin dal giorno di lancio.

Nintendo Switch Natale

Questa bellissima edizione limitata di Nintendo Switch OLED, che non include al suo interno il relativo gioco, presenta una base davvero bella, con i due leggendari di Pokémon Scarlatto e Violetto a risaltare su uno sfondo particolarmente ricercato e dal colore chiaro. Assolutamente non male anche i joypad, anch’essi dedicati alle future e attesissime avventure Pokémon, che sono uno viola e arancione, con tanto di loghi a rendere il tutto ancor più esclusivo. Una console, insomma, fenomenale sia sul piano del divertimento che su quello visivo, che potete fin da ora prenotare al miglior prezzo sul mercato.

