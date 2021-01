La coperta del lettore in regalo acquistando 2 tascabili!

Mettiamo un attimo da parte le classiche proposte dedicate ai prodotti tech, per continuare con le promozioni dedicate alla lettura, stavolta però con un’iniziativa che vi permetterà, oltre che di acquistare libri a prezzi scontato, anche di ottenere gratis una fantastica coperta del lettore, perfetta per i vostri momenti di relax! Per ottenere questa esclusiva coperta di pile, non dovrete far altro che selezionare due libri appartenenti alla collana Universale Economica Feltrinelli e l’omaggio verrà inserito in automatico nel vostro carrello, senza però dare la possibilità di sceglierlo tra quelli disponibili.

Poiché include tutti i libri che fanno parte della Universale Economica Feltrinelli, ossia la famosa collana editoriale edita da Feltrinelli Editore, questa promozione è disponibile sul sito di laFeltrinelli, IBS e persino su Libraccio, quindi non dovrete far altro che scegliere lo store su cui preferite effettuare gli acquisti, anche perché le modalità sono esattamente le stesse.

Come detto, per ottenere questa coperta del lettore a sorpresa non dovrete far altro che acquistare una coppia di libri tra i molti proposti dai portali, e fra le molte selezioni di titoli troverete che capolavori della letteratura italiana e straniera come il Gattopardo e Il grande Gatsby a prezzo scontato, che rende la promozione ancora più invitante. Non mancano poi alcuni titoli più recenti come l’ultimo capitolo della saga Millenium, giunta ormai al sesto volume con La ragazza che doveva morire, dove l’indomita hacker con il drago tatuato sulla schiena, intende mettere finalmente a tacere il male alla radice.

Insomma, questa promozione è l’ideale per gli amanti della lettura che amano passare ore di relax leggendo, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare tutte le pagine della promozione su laFeltrinelli, IBS e su Libraccio, in modo da trovare l’offerta di titoli che si addice maggiormente ai vostro gusti. Detto questo, prima di lasciarvi alle offerte, vi ricordiamo che, qualora siate a caccia di sconti o coupon, non c’è davvero posto migliore per trovarli dei nostri canali Telegram relativi alle offerte! I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping! Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

» Clicca qui per ottenere la coperta da laFeltrinelli «

» Clicca qui per ottenere la coperta da IBS «

» Clicca qui per ottenere la coperta da Libraccio «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!