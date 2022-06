Arriva oggi in Italia la tanto attesa Xiaomi Smart Band 7, ovvero quella che è la settima generazione della smart band più amata ed acquistata sul mercato, complice la volontà di Xiaomi di mantenere alte le aspettative, ma soprattutto basso il prezzo, tanto che Mi Band è diventata, col tempo, anche un’alternativa a chi desidera uno smartwatch, ma senza il relativo ingombro sul polso.

La notizia del giorno è che al suo debutto sul mercato, Xiaomi Smart Band 7 è oggi già in offerta lancio su Amazon, con uno sconto che vi permetterà di acquistarla a soli 49,99€, e dunque con un risparmio di 10 euro rispetto agli originali 59,99€!

Un piccolo ma apprezzabile affare che, probabilmente, sarà online per poche ore e che, per questo, vi invitiamo seriamente a cogliere al volo, anche e soprattutto considerando la qualità di questo prodotto che, al prezzo attuale, è solo di pochi euro più costoso rispetto alla passata generazione.

Dotata ora di uno schermo AMOLED più grande di circa il 24% rispetto alla scorsa generazione, Mi Band 7 si propone con un display da 1,62″, con una risoluzione di 326 PPI. La qualità, come sempre, è altissima, e Mi Band 7 è leggibile tanto al buio quanto in piena luce, risultando così una delle migliori smart band per chi, ad esempio, ama allenarsi o correre all’aria aperta.

Dotato di ben 100 nuovi quadranti dinamici e gratuiti, liberamente selezionabili, Mi Band 7 offre persino animazioni più fluide, per un colpo d’occhio del quadrante più accattivante e piacevole rispetto al passato.

Dal punto di vista delle performance, invece, Mi Band 7 si conferma con il suo solito apparato di sensori, tra cui l’SPO2, oltre che ad un nuovo sistema di monitoraggio dell’attività VO2 Max, che vi permetterà di tenere sotto controllo in modo molto più accurato quelle che sono le vostre performance dal punto di vista sportivo e cardiaco.

A contorno, Mi Band 7 è uno dei pochissimi dispositivi sul mercato, smartwatch compresi, a contare sulla bellezza di oltre 100 modalità sportive, che ora potrete analizzare tenendo conto di 3 diversi parametri aggiuntivi: carico allenamento, durata del recupero ed intensità allenamento.

Dotato di una batteria più capiente rispetto al passato (180 mAh contro i 125 della generazione precedente), Mi Band 7 è, in sostanza, una smart band con tutti i crismi e, per questo, val sicuramente la pena acquistarla al prezzo lancio proposto oggi da Amazon che, come detto in apertura, potrebbe essere riappianato già entro le prossime 24 ore!

Detto questo, vi suggeriamo di non indugiare oltre, e di completare immediatamente il vostro acquisto, cosa possibile consultando subito la pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

