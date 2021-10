Lavatrice e asciugatrice Candy Smart in bundle a metà prezzo su Unieuro

Siete alla ricerca di un’ottima lavatrice o di una asciugatrice ma volete risparmiare qualche soldo in vista della fine dell’anno? Se non non potete (o non vi va) aspettare il prossimo Black Friday, allora vi suggeriamo di non lasciarvi scappare il bundle composto da una lavatrice e un’asciugatrice Candy Smart ad un prezzo che definire super sarebbe forse riduttivo!

Parliamo, infatti, di una coppia di macchine davvero imperdibile, composta dalla lavatrice Candy RapidÓ RO 14104DWME/1-S da 10kg e dall’asciugatrice Candy Smart Pro CSOE H10A2DE-S, che Unieuro inserirà direttamente nel carrello all’inserimento del primo prodotto, con un prezzo totale che dagli originali 1.396,00€ per la coppia, scende a soli 699,00€!

Stiamo parlando di un’affare, che potrete cogliere fino al 24 ottobre e che, per altro, riguarda anche tanti altri grandi elettrodomestici venduti in accoppiata ed a prezzi stracciati, in quella che è forse una delle migliori occasioni di questo fine 2021 per rinnovare gli elettrodomestici della propria casa!

Un’occasione d’oro, specie considerando che passare a modelli di ultima generazione non significa semplicemente affidarsi ad un prodotto nuovo, ma anche risparmiare sull’energia elettrica e sull’acqua, giacché elettrodomestici come quelli in oggetto vantano consumi ridotti grazie alla migliore classe di efficienza energetica disponibile oggi sul mercato.

Tornando agli articoli proposti in apertura, parliamo di due elettrodomestici di qualità, con efficienze energetiche ai vertici della categoria e con molteplici funzioni che vi permetteranno di lavare e asciugare i vostri capi in maniera perfetta. Per quanto concerne la lavatrice, la velocità della centrifuga raggiunge i 1.400 giri al minuto che, insieme al set completo di 9 programmi rapidi, terminerà i cicli di lavaggio in un batter d’occhio. Il già citato cestello da 10kg, inoltre, vi permetterà di lavare una grande quantità di indumenti in una sola volta, fondamentale per le famiglie più numerose.

Per quanto riguarda invece la Candy Smart Pro CSOE H10A2DE-S, ossia l’asciugatrice scelta dal portale per questo bundle, siamo di fronte ad un elettrodomestico capace di svolgere il suo lavoro ottimamente. Silenziosa, capiente e in grado di asciugare qualsiasi capo in meno di 90 minuti, questa asciugatrice è anche smart e ciò significa che potrete comandarla da remoto, rendendo il tutto ancora più veloce e comodo. Proprio come la lavatrice, il numero di programmi è elevato e tra questi segnaliamo la partenza ritardata e una modalità specifica per la lana, quest’ultima necessaria per evitare che questo materiale delicato non si restringersi.

Un'opportunità di acquisto irrinunciabile dunque, ma ce ne sono molte altre ugualmente interessanti sulla pagina ufficiale, che ovviamente consigliamo di visitare prima di passare altrove.

