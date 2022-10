Se state cercando una macchina da caffè dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, vi invitiamo a dare uno sguardo al modello Lavazza Tiny disponibile su Mediaworld a un prezzo davvero imbattibile! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 74,99€ invece di 99,99€. Una promozione davvero imperdibile per questa macchina del caffè, piccola e compatta, scontata addirittura del 25% rispetto al prezzo di listino!

Il modello Lavazza in questione è perfetto anche per chi non ha molto spazio a disposizione nella propria cucina e, in più, vi assicura delle performance fantastiche. Data la validità dell’offerta in corso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora disponibile!

Tiny è il modo migliore per cominciare la vostra giornata! Nel suo piccolo, è un’ottima macchina da caffè appartenente alla gamma Lavazza A Modo Mio, bella, compatta e soprattutto pratica: con un solo tasto si accende, si spegne e prepara un fantastico caffè. Grazie alla combinazione di Tiny e delle capsule Original Lavazza, è possibile gustare un magnifico espresso italiano, a casa come al bar.

Grazie al serbatoio completamente trasparente di cui è dotata la macchina da caffè, potrete sempre controllare il livello dell’acqua a disposizione e, in più, avrete la possibilità di inserire la capsula con la semplicità di un solo gesto. Semplice e veloce! Inoltre, le dimensioni di 120 mm x 290 mm x246 mm e un peso di appena 2.7 kg, vi permettono di posizionare la Tiny anche negli spazi più ristretti.

