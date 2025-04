Le chiavette USB non sono mai abbastanza e queste sono bellissime!

Non importa quante ne abbiamo già nel cassetto, finiamo sempre per cercarne un’altra. Le chiavette USB sono come le penne: spariscono misteriosamente, si prestano alle persone (e non tornano indietro!) e, quando servono davvero, sembrano tutte piene o troppo lente. Ma stavolta non parliamo solo di funzionalità: abbiamo trovato delle chiavette USB che non solo fanno il loro dovere, ma sono anche un piacere da guardare. Design curati e forme originali: insomma, non le solite chiavette tristi da ufficio. Sono talmente belle che sono perfette anche come idea regalo!

