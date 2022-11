Siamo ufficialmente entrati nei giorni più interessanti del tanto atteso Black Friday che, per chi non lo sapesse, è il periodo che vi assicura gli sconti più interessanti dell’anno su praticamente qualsiasi prodotto desideriate! Nell’articolo di oggi, in particolare, vi segnaleremo alcune delle migliori offerte proposte da Yeppon, a partire da grandi e piccoli elettrodomestici fino ad articoli hardware e tech di vario genere!

Nella prima sezione vi mostreremo il meglio degli sconti del Black Friday già attivi, divisi appositamente per categorie in modo tale da abbracciare quanto più possibile le vostre necessità e, ovviamente, anche le vostre preferenze di utilizzo e budget. Nella seconda, invece, stileremo una lista con tutti gli Imperdibili a partire dal 25 novembre fino al 28 novembre, ovvero il Cyber Monday, la data conclusiva delle super promozioni di questo periodo! Senza indugiare ulteriormente, entriamo nel dettaglio delle promozioni che avete a disposizione

Le migliori offerte del Black Friday Yeppon

Grandi elettrodomestici | Lavasciuga LG F4DV710H1E TurboWash

Disponibile a 509,99€ invece di 1.099,00€!

Tra gli elettrodomestici da non farvi scappare assolutamente c’è la lavasciuga intelligente LG AI DD. In primis, vi assicura una maggiore cura per i vostri capi d’abbigliamento grazie a 20.000 combinazioni di lavaggio possibili. Questo modello LG non si limita a rilevare il peso ma, in più, identifica anche la tipologia di tessuti e sceglie autonomamente il lavaggio perfetto. Inoltre, grazie alla funzione Steam, l’elettrodomestico elimina il 99,9% degli allergeni responsabili di allergie e problemi respiratori igienizzando maglie, pantaloni e molto altro ancora. Non meno importante, con il programma TurboWash 360 il vostro bucato può essere pulito e igienizzato perfettamente in appena 39 minuti.

Pulizia casa | Dyson V7 Motorhead

Disponibile a 319,99€ invece di 349,99€!

nel caso in cui foste alla ricerca di un prodotto per la casa che riesca a semplificare di molto la vostra routine quotidiana, mantenendo le vostre superfici sempre pulite con il minimo sforzo, non dovreste farvi scappare questo articolo Dyson! Il modello V7 Motorhead è un ottimo compromesso prezzo/qualità e vi assicura delle performance eccezionali ad appena 319,99€. Pur non essendo uno degli ultimi arrivati in casa Dyson, possiamo assicurarvi che si tratta di una delle migliori soluzioni attualmente in circolazione. Si tratta dell’articolo ideale per un’aspirazione potente su tappeti e pavimenti, grazie al motore elettrico abbinato alla tecnologia ciclonica. Inoltre, vi assicura fino a 30 minuti di autonomia, in qualsiasi circostanza

LEGO | LEGO Super Mario Avventure di Mario Starter Pack

Disponibile a 42,99€ invece di 59,99!

Se siete grandi appassionati di Lego, non dovreste assolutamente farvi scappare il Percorso di base Avventure con Mario LEGO Super Mario. Grazie a questo set i bambini possono giocare nel mondo reale con i loro personaggi preferiti. All’interno, troverete incluso un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori, inoltre, possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e affrontando superbattaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior. Inoltre, potrete riorganizzare i mattoncini per creare nuovi livelli! Da non farsi scappare assolutamente fintanto che è in ribasso a 42,99€ invece di 59,99€.

TV Audio Video | Smart TV Samsung The Frame 32″

Disponibile a 279,99€ invece di 499,00€!

Se state cercando una smart TV che non solo vi assicuri ottime performance ma anche un design elegante e minimale, non dovreste farvi scappare il modello Samsung The Frame 32″ a 279,99€ invece di 499,99€. Questa smart TV vi garantisce delle immagini realistiche, cariche di dettagli e con sfumature super realistiche. Il pannello 4K LCD LED, infatti, è ideale per riprodurre contenuti di vario genere in altissima qualità, ma anche per “mimetizzarsi” al meglio delle sue capacità all’interno della vostra abitazione. Samsung The Frame è stata progettata per assomigliare il più possibile a un qualsiasi quadro da esporre nelle vostre stanze. Come? Grazie alla forma ed al design della cornice ma anche per merito della riduzione dei cavi necessari per alimentare il televisore.

Informatica | Monitor Samsung Odyssey G3 24″

Disponibile a 149,99€ invece di 259,00€!

In ambito informatica e gaming, il monitor Samsung Odyssey G3 da 24″ è davvero imperdibile. Se cercate un prodotto non troppo costoso per giocare a risoluzione Full HD, si tratta della scelta migliore ed è quello che fa al caso vostro. Gode di un pannello VA da 24″ con risoluzione 1920 x 1080 pixel e frequenza d’aggiornamento di 144Hz, tempo di risposta di 1ms e supporto ad AMD FreeSync Premium. Inoltre, nel caso abbiate bisogno di girare il monitor, potrete ruotarlo di 90° per essere messo in verticale. Ancora per poco, sarà disponibile a 149,99€ invece di 259,00€.

Brico | Armadio a serrandina Easy Roll

Disponibile a 89,99€ invece di 184,99€!

Mantenere in ordine gli attrezzi per il fai da te è un compito piuttosto difficile, soprattutto perché risulta complicato trovare uno spazio adeguato a questi prodotti senza ingombrare le vostre stanze. La soluzione perfetta è questo comodo armadio a serrandina! Innanzitutto si tratta di un articolo che vi consentirà di tenere i vostri attrezzi sempre al sicuro da possibili piogge o intemperie di vario genere e, in più, non li lascerà a vista, in qualsiasi luogo lo posizionate. Non meno importante, al suo interno ha ben tre ripiani, dunque potrete facilmente gestire lo spazio a vostra disposizione per dividere i prodotti che già possedete. Al momento è in sconto a 89,99€ invece di 184,99€! Un vero e proprio affare!

Casa e arredamento | Divano Index ad angolo

Disponibile a 119,99€ invece di 181,99€!

Avete intenzione di arredare il vostro soggiorno con un divano ampio, che prenda molto spazio nella stanza e vi permetta di riposare al meglio mentre state guardando il vostro programma preferito in televisione? Tra le proposte che non dovresti assolutamente farvi scappare c’è indubbiamente questo modello di divano Index ad angolo, disponibile nella delicata colorazione beige, adatta praticamente a qualsiasi tipologia di arredamento già possediate. Il prodotto è di dimensioni 2.57 M x 2.03 M x 76 cm e, solo per pochissimo, potrete acquistarlo a soli 119,99€ invece di 181,99€,

Outdoor | Prato Sintetico per esterni

Disponibile a 99,99€ invece di 120,99€!

Un prato sintetico ad appena 99,99€ invece di 120,99€ è la soluzione ideale se avete uno spazio all’aperto da ricoprire e, magari, non siete interessati all’utilizzo di piante e fiori veri, da curare con estrema attenzione nel corso dell’anno. Questa copertura in prato sintetico da 20×10 M, infatti, è davvero molto ampia e particolarmente realistica. Un prodotto di alta qualità a un prezzo davvero imbattibile!

Gli Imperdibili Yeppon per il Black Friday

Qui di seguito potete trovare un elenco della speciale selezione di Imperdibili Yeppon con le loro offerte speciali attive dal 25 al 28 novembre.

