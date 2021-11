Le migliori offerte hardware del Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 è qui! Il momento tanto atteso è arrivato e noi di Tom’s Hardware abbiamo già pubblicato una raccolta delle migliori offerte di questo importante evento. Come detto, nel nostro articolo principale abbiamo riassunto il meglio delle offerte Amazon, ma aspettatevi da ora in poi una serie di articoli dedicati alle più disperate categorie merceologiche, dove vi segnaleremo di volta in volta i prodotti da non perdere.

Se stavate aspettando il vero Black Friday di Amazon per acquistare a prezzo scontato una serie di componenti hardware per il vostro PC, sarete felici di sapere che ci sono diverse occasioni imperdibili. Queste coinvolgono memorie RAM, processori, alimentatori, schede madri e dispositivi di estensione della vostra rete wifi.

Ovviamente tutti godono di percentuali di sconto elevate, ma il prodotto in grado di suscitare maggior interesse è la scheda madre MSI MPG B550 Gaming Carbon. Si tratta di uno dei modelli più ambiti da coloro che amano assemblare un PC Desktop da zero, partendo da una scheda madre di ultima generazione capace di spremere al massimo le prestazioni di tutti gli altri componenti del computer. In occasione del Black Friday, il suo prezzo di 249,00€ passa a 179,99€, consentendovi di acquistarla ad un prezzo mai così vantaggioso.

Come suggerisce il nome, questa scheda madre è progettata per chi vuole creare un PC da gaming dalle alte prestazioni, in particolare per coloro i quali vogliono affidarsi ad una piattaforma AMD. La MSI MPG B550 Gaming Carbon, infatti, è compatibile con il formato AM4 di AMD e supporta processori Ryzen 9, Ryzen 7 e Ryzen 5. Inoltre, dispone di un doppio Lightning M.2, una porta PCIe 4.0, USB 3.2 di seconda generazione e fino a 128GB di RAM DDR4 con una frequenza massima di 4.866 Mhz. Anche la connettività è ai vertici della categoria, visto che vanta il supporto al Wi-Fi 6 AX.

La MSI MPG B550 Gaming Carbon è dotata poi di una soluzione termica integrata di assoluto livello, con un dissipatore di calore molto esteso in grado di tenere a bada le temperature. In aggiunta abbiamo una scheda audio premium, perfetta per i possessori di sistemi audio di fascia alta, i quali potranno spremere appieno anche la parte audio, che siano cuffie o altoparlanti, riproducendo file musicali e altro con la massima qualità. Insomma, una scheda madre che vi permetterà di installarci sopra i componenti più recenti e potenti, acquistabile ora ad un prezzo super conveniente grazie al Black Friday di Amazon.

Come anticipato, le offerte relative alla categoria hardware sono molteplici, ma le più interessanti le trovate in calce. Detto ciò, cosa aspettate a dare un’occhiata a questo Black Friday 2021? Oltre a ciò, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione prodotti

