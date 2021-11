Le migliori offerte sugli elettrodomestici da cucina del Black Friday 2021

Come saprete, è iniziato ufficialmente il Black Friday 2021 di Amazon e questo vuol dire che la rete si è riempita di offerte, con un numero di proposte ancora più alto rispetto a quello che è stato, fino al 18 novembre, l’antipasto di questo evento. Noi di Tom’s Hardware ci siamo già attivati pochi minuti dopo dallo scoccare delle offerte e il nostro impegno nel proporvi le migliori offerte continuerà anche oggi.

In questa occasione scopriremo le migliori offerte di Amazon relative al vasto mondo degli elettrodomestici, ponendo particolare attenzione su quelli da cucina. Ebbene sì, il portale ha fatto sì che anche questi piccoli elettrodomestici crollassero di prezzo durante il Black Friday e gli sconti non potevano che essere allettanti, con percentuali che non hanno difficoltà a superare la soglia del 50%. Questo vuol dire che in queste ore avrete l’opportunità di acquistare tutto quello che vi serve per cucinare al meglio, o per rendere il tutto più semplice, facendo un grande favore al portafoglio. Ovviamente, il Black Friday durerà fino al 29 novembre, ma dovreste sapere che non tutte le offerte rimarranno attive fino all’ultimo giorno. Come ogni anno, infatti, le più interessanti andranno a ruba e, di conseguenza, lo stock potrebbe esaurirsi prima del previsto. Con il nostro aiuto, però, saprete subito quali sono i prodotti più vantaggiosi e quelli da non perdere, dal momento che vi basterà controllare la nostra lista personalizzata in calce, dove troverete il meglio del meglio. Intanto, vi invitiamo ad ascrivervi ad Amazon Prime qualora non l’aveste ancora fatto, in modo che possiate ricevere i prodotti a casa in pochissimo tempo.

Come detto, dedicheremo questo articolo agli elettrodomestici da cucina e sarete felici di sapere che Amazon ha fatto sì che venissero scontati friggitrici, vaporiere, spremiagrumi, dispositivi per misurare la temperatura dell’acqua e ogni genere di prodotto capace di rendervi la vita in cucina più semplice. Un esempio è la pentola elettrica Electrolux ESC7400 Slow Cooker, un modello in grado di trattenere le vitamine e le sostanze nutritive degli ingredienti.

Si tratta di un prodotto che ogni appassionato di cucina dovrebbe prendere in considerazione e se il suo prezzo ufficiale di 99,90€ vi ha spinto a non acquistarlo, sarete felici di sapere che questa ottima pentola elettrica viene proposta ora a soli 54,99€, a seguito di uno sconto del 45%. Con un corpo in acciaio inox, maniglie in alluminio pressofuso e una capacità di 6,6 litri, la Electrolux ESC7400 Slow Cooker saprà migliorare la qualità della vostra cucina.

In chiusura, vi suggeriamo di consultare tutte le altre offerte disponibili per questo Black Friday 2021 di Amazon e oltre a ciò, vi suggeriamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, per ricevere ogni giorno quelle che sono le migliori offerte relative a: offerte generiche, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buoni acquisti!

La nostra selezione prodotti:

Offerte Black Friday ancora disponibili

