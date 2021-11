Le migliori offerte sui notebook del Black Friday 2021

Il Black Friday 2021 è iniziato da pochi minuti ma, come avrete visto, le offerte hanno già invaso la rete! Se siete stati tra i primi a seguire le nostre pubblicazioni, saprete che abbiamo iniziato la nostra rassegna stampa proponendovi una selezione generale di quelle che sono le migliori offerte proposte da Amazon, mentre dopo abbiamo cominciato a snocciolare le diverse e singole categorie, prima partendo dalle offerte dedicate all’hardware, ed ora passando agli sconti dedicati ai notebook.

Le offerte sono tantissime, e coinvolgono sia i modelli pensati per lavorare, orientati quindi alla produttività, sia quelli ad alte prestazioni, adatti per le operazioni complesse o per il gaming, in quella che è una selezione mai così ricca da mesi e che, ne siamo certi, saprà soddisfare anche chi cerca un modello ad altissime prestazioni, ma a prezzo ribassato.

Un esempio, in tal senso, di ciò che questo Black Friday può offrirvi, è nell’ottimo notebook MSI Katana GF66 11UG-607IT, un portatile da gaming dalle prestazioni fuori dal comune, i cui componenti interni lo piazzano tra le soluzioni più performanti in assoluto. Il prezzo? Normalmente sarebbe di 1.999,00€, ma con l’entrata in vigore del Black Friday cala a 1.499,00€.

Senza indugiare oltre sulla portata dell’offerta, vi diciamo subito che questo MSI Katana vanta al suo interno un processore Intel Core i7-11800H, 16GB di RAM DDR4, un SSD da 512GB e una Nvidia RTX 3070. Si tratta di componenti di ultima generazione e dalle prestazioni formidabili, in grado di far girare qualsiasi titolo attuale e futuro alla massima risoluzione e dettagli.

La scheda video di cui dispone, infatti, avrebbe la potenza di gestire anche la risoluzione 4K, risoluzione che invece si ferma al sempre ottimo FullHD. Discorso diverso invece per quanto riguarda il refresh dello schermo da 15 pollici, dato che quest’ultimo raggiunge gli ambiti 144Hz, una frequenza di aggiornamento difficile da mantenere in game dalla maggior parte dei PC ma che non sarà un problema per il MSI Katana.

Insomma, parliamo di un notebook da gaming capace di offrire le massime prestazioni anche dopo svariati anni, motivo per cui la cifra di 1.499,00€ non dovrebbe spaventare, in quanto si tratta di un ottimo investimento. Detto ciò, vi lasciamo la nostra solita lista prodotti in calce, aggiornata in occasione dell’arrivo del Black Friday con tantissimi altri notebook.

Infine, vi ricordiamo anche che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto migliore dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

