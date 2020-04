Le offerte della settimana su eBay: Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold in offerta!

Una nuova settimana è alle porte e, come sempre, noi di Tom’s cerchiamo di aiutarvi a cominciarla, per quanto ci è possibile, nel modo giusto. Del resto, che c’è di meglio per impegnare il tanto tempo libero che dedicarsi ad un po’ di shopping? Probabilmente ben poco, soprattutto considerando questo periodo… dunque, senza esitare oltre, vi proponiamo quelle che sono le prime offerte della settimana proposte da eBay che, complice il passo indietro di Amazon in termini di spedizioni, sta decisamente spingendo sull’acceleratore delle offerte, proponendoci giorno dopo giorno tantissime ottime promozioni su tecnologia e non solo.

Dunque, dopo la scorsa settimana dove le offerte si dividevano equamente un po’ per tutti i settori tech, questa settimana eBay apre alla grande con una proposta di smartphone in sconto davvero eccellente, complice la presenza, in questa lista di sconti, di alcuni prodotti decisamente nuovi e inattesi, primo su tutti lo straordinario (e ambitissimo) Samsung Z Flip, ovvero il secondo dispositivo pieghevole immesso sul mercato dalla casa coreana e, in generale, uno dei dispositivi più chiacchierati di questi primi mesi del 2020!

Distintosi per il suo particolarissimo form factor, con uno spessore di 17.3 mm, un’altezza di 87.4 mm e una larghezza di 73.6 mm. Z Flip è uno smartphone compatto ma incredibilmente performante, il cui peso di appena 184 grammi nasconde, in realtà, un concentrato di pura tecnologia. Dotato di uno schermo pieghevole che, in apertura, ha dimensioni del tutto simili a quelle di uno smartphone classico, dispone anche di schermo esterno da 1,1” (Super AMOLED, 112 x 300 pixel), che permette una comoda e funzionale interazione con il sistema operativo.

Una volta aperto, lo schermo pieghevole Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione di 1.080 x 2.630 pixel colpisce immediatamente l’attenzione per la ricchezza dei colori e la qualità generale dell’immagine, risultando per altro molto comodo da utilizzare e decisamente ergonomico (il che è un gran bene, se si considera invece le dimensioni ben più generose di Z Fold). A completare il quadro ci sono poi un processore Snapdragon 855+ abbinato a 8 Gigabyte di RAM e a 256 Gigabyte di storage, e l’accoppiata fotografica composta da una fotocamera anteriore da 10 Megapixel f/2.4 e una doppia fotocamera posteriore con sensori da 12 Megapixel (f/1.8 OIS , 78°), in grado di garantire un zoom digitale fino a 8X. Certo, non al passo con le incredibili performance di S20 ma, tutto sommato, più che buone per scattare foto di buona qualità senza troppi compromessi.

Venduto generalmente al prezzo di ben 1.799,99€, Z Flip è oggi in sconto su eBay a soli 1.399,99€, con uno sconto applicato di ben 400 euro il che, per uno smartphone appena arrivato sul mercato (e considerando soprattutto le sue particolarità) non è affatto poco! Per altro vi segnaliamo persino che Z Flip non è l’unico pieghevole in offerta e, anzi, persino Samsung Galay Fold gode di un ottimo sconto sull’acquisto, passando da 2.499,99€ a “soli” 1.878,99€. Certo, si tratta ancora di prezzi decisamente fuori scala rispetto all’attuale media del mercato smartphone ma, considerando la particolarità degli schermi pieghevoli e la bellezza di ambo i dispositivi, diremmo che questa è davvero un’occasione unica per portarsi a casa due straordinari (e stravaganti) top di gamma a prezzi, tutto sommato, decisamente competitivi!

Ovviamente sia Z Flip che Z Fold sono solo due delle tante proposte in sconto da parte di eBay, ed il nostro invito è quello di consultare le pagine dedicate alle offerte così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in sconto questa settimana su eBay. Nel mentre, abbiamo comunque selezionato per voi quelle che riteniamo le migliori e le più convenienti offerte proposte, stilando per voi una piccola lista di prodotti consigliati anche se, come sempre, il consiglio è quello di consultare anche la proposta completa del portale, così da non lasciarvi scappare neanche una delle proposte in sconto! Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!