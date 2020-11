Le offerte di Manhattanshop per Black Friday

Anche Manhattanshop approfitta del Black Friday e Cyber Monday per proporre degli sconti su svariati gadget hi-tech attraverso ManhattanShop.it. Se avete bisogno di alcuni dispositivi utili per i vostri smartphone e le vostre scrivanie le offerte che vi proponiamo qui di seguito saranno sicuramente di vostro interesse. Lo sconto proposto da ManhattanShop è pari al 10% del prezzo di listino e prevede, inoltre, il trasporto gratuito (sconto applicato ad ordini superiori a 65€ inserendo il codice coupon MHBLACK2020)

Su ManhattanShop potete trovare tantissimi prodotti interessanti e utili per l'utilizzo di tutti giorni e migliorare anche le vostre postazioni TV e lavoro. Tra le offerte che vi segnaliamo qui di seguito una particolarmente interessante riguarda il Decoder Digitale Terrestre IDATA TV-DT2MB che, con l'arrivo l'anno prossimo del nuovo formato DVB-T2, permetterà a chiunque non voglia o non possa cambiare il proprio TV di poter comunque visualizzare i canali sulle nuove frequenze.

Supporto a muro per TV LED LCD 19-37″ inclinabile a 3 snodi

Staffa adatta per TV e monitor 19-37″

Supporta VESA 75×75, 100×100, 200×100, 200×200 mm

Massimo peso supportato: 25 kg

Inclinazione da 0 a -12°

Orientamento orizzontale: 180°

Distanza dal muro: minima 65 mm; massima 445 mm

Braccio a 3 snodi con massima estensione di 445 mm

Supporto a muro per TV LED LCD 19 – 37″ inclinabile a 1 snodo

Staffa adatta per TV e monitor 19-37″

Supporta VESA 75×75, 100×100, 200×100, 200×200 mm

Massimo peso supportato: 25 kg

Inclinazione da 0 a -12°

Orientamento orizzontale: 30°

Distanza minima dal muro: 63.5 mm

Audio Video Grabber USB 2.0

Audio video grabber USB per PC: digitalizza i tuoi dati in modo rapido e facile collegando l’interfaccia USB2.0 al lettore CD/DVD o altri dispositivi AV con S-Video o S-VHS

Audio stereo e segnale video diretti tramite interfaccia USB 2.0

Ingresso video: 1x composito RCA, 1x S-Video

Ingresso audio: 2x audio stereo (RCA)

Supporta DV, AVI, MPEG, WMV, VCD, DVD

Cattura video da DVD +/- R / RW, DVD +/- VR e DVD-Video

Include un software di editor video professionale: honestech HD DVR3.0

Ricevitore Digitale Terrestre DVB-T/T2 H.265 HEVC 10bit Metallo con Display

Decoder Digitale Terrestre nuova generazione HD DVB-T/T2 HEVC H.265 10bit

Funzione video registratore digitale PVR via USB

Telecomando universale per controllo decoder e apparecchio TV

Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB

Uscita HDMI + Scart. Installazione semplificata

EPG 7 giorni

Lista canali automatica o manuale

Multilingua, Teletext e sottotitoli

Parental Lock e Editor liste canali

Funzione Time-shifting e riproduttore multimediale via USB

Alimentatore 12V esterno

Dimensioni: 168 x 118 x 37 mm; Colore: nero

Conforme ai requisiti richiesti per l’erogazione del Bonus TV 2019-2022

Lettore di Smart card USB esterno

Lettore USB di Smart Card per invio firma digitale crittografata

Specifico per CNS/CIE e CRS (Carta Regionale Servizi), per le smartcard più diffuse in Italia (firma digitale di Infocamere ed altre Autorità di Certificazione, Carta d'Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi, Carta servizi Regione Lombardia, ecc.)

Ottimo per lettura card della Camera di Commercio e come sistema di autenticazione

e come sistema di autenticazione Compatibile con le specifiche ISO 7816 -1/2/3/4

-1/2/3/4 Compatibile con PC/SC 1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL

1.0 & EMC, FCC, Microsoft WHQL Lettura/Scrittura ISO 7816 asincrona

Protocollo smart card T=0, T=1

Protocollo memory card Sincrono 2-wire, 3-wire e I2C

Notifica inserzione e rimozione smart card

Circuiti di protezione card e lettore; Interfaccia USB 2.0 (Full speed)

Supporta Windows98/ME/NT/2000/2003/2008/XP, Vista, 7, Windows 8, 10, WinCE (IntelXScale per ARM/x86), Linux, MAC os

API supportate: PC/SC, API proprietarie, CT-API

Include librerie API, programma dimostrativo

Convertitore Adattatore Manhattan da USB a Seriale 45cm in Blister

Convertitore da USB a seriale

(1) porta USB tipo A maschio

(1) porta RS232 9-pin maschio

Velocità di trasferimento: fino a 225 kbps

Alimentato tramite USB

Protezione da sovracorrente

Chipset Prolific PL2303RA

Confezione: blister espositivo

Compatibile Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10

Lunghezza del cavo: 45 cm. Peso: 165 g

Supporto a Pavimento Colonna a Base Circolare per TV LCD/LED 13-27″

Espositore a colonna porta monitor, ideale per l’esposizione a vetrina di tv digitali, video pc e cornici digitali

Perfetto anche in stand fieristici, sale riunioni, sale multimediali, sale d’attesa, stazioni ferroviarie, aeroporti e centri commerciali

Supporto per TV LED/LCD da 13″-27″ (standard VESA massimo supportato: 100×100) con snodo inclinabile di +/-90°

Supporta televisori fino a 22 kg

Colonna telescopica: 832-1370 mm

Solida base di forma circolare di diametro 410 mm

Gestione interna del cablaggio per mantenere in ordine i cavi

Materiale: acciaio laminato a freddo di alto spessore

Tastiera 105 tasti USB Standard, colore Nero

Tastiera 105 tasti USB

Design ergonomico e resistente con membrana silenziosa e morbida al tatto per un’ottima risposta alla pressione

Sistema di inclinazione per permettere una posizione confortevole durante la battitura

Garantita fino a 10.000.000 battute

Compatibile Windows 98SE/ME/2000/NT/XP/Vista/7/8/10

Indicatori LED per Num Lock, Scroll e Caps

Dimensioni: 44x15x3.5 cm; Cavo: 1,2 m; Peso 510 g

Armadio Rack 19″ a Muro 6U prof. 320

Armadio a muro singola sezione 6 unità fornito assemblato

Porta in vetro temprato da 5 mm, removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave

Pannelli laterali ciechi fissi, non asportabili

Coppie di montanti anteriori 19″ regolabili in due posizioni

Profondità utile 230 mm

Dimensioni: 350 x 500 x 320 mm (AxLxP)

Incluso nella confezione kit di montaggio composto da 10 dadi in gabbia, 10 viti Torx e una chiave Torx

Sedia per Ufficio Easy

Poltroncina da scrivania con braccioli in poliuretano

Schienale posizionabile che fornisce supporto lombare

Regolazione pneumatica dell’altezza con escursione di 12 cm

Poltrona per ufficio rivestita in tessuto di colore rosso

Altezza del sedile: regolabile da 33 a 44 cm

Dimensioni del sedile: 45 (L) x 43 (P)

Dimensione dello schienale: 37 (L) x 41 (H)

Altezza totale: da 84 a 95 cm

Peso netto sedia per ufficio: 8,7kg

