Se siete alla ricerca di un’ottima occasione per acquistare un paio di cuffie o un mouse da gaming di qualità, ed il recente Amazon Prime Day non è stato in grado di soddisfare le vostre necessità, allora fermatevi qui, perché potremmo avere a portata di mano l’offerta che stavate cercando.

Vi segnaliamo, infatti, che al netto del termine del Prime Day 2022, Amazon non ha arrestato la sua corsa alle offerte, ed anzi ha appena messo in campo una promo tutta dedicata ai prodotti da gaming SteelSeries, in cui rientrano anche alcuni prodotto top di gamma realizzati dal noto marchio di periferiche!

Il bello è che i prezzi possono anche superare lo sconto del 30% il che, specie se si considera prodotti di altissimo livello, non è affatto da sottovalutare, perché vi permetterà di portarvi a casa il meglio del meglio ad un prezzo, tutto sommato, molto vantaggioso.

E badate, parliamo di articoli come le splendide cuffie da gaming Arctis Pro, tra gli headset di punta del brand, ed oggi in sconto di ben 80 euro, e per questo acquistabili a 199,99€, in virtù dei ben più onerosi 279,99€ del prezzo originale!

Certo, non parliamo di un acquisto alla portata di tutti, ma tenete in considerazione che parliamo di cuffie di una qualità davvero eccezionale, caratterizzate da due driver al neodimio da 40 mm, in grado di offrire una risposta in frequenza da 10 a 40.000 Hz, e con una sensibilità di 102 dBSPL e un’impedenza di 32 Ohm.

La risultante è un suono pulito, nitido, profondo e avvolgente, praticamente perfetto per immedesimarsi nell’azione di gioco, pur restando collegati via chat vocale con ben più di un amico. Non solo, perché le Arctis Pro sono anche leggere e molto resistenti, progettate per durare a lungo e per non pesare sulla testa, grazie al loro corpo in acciaio e alluminio.

Dotate di un microfono ClearCast retrattile bidirezionale con cancellazione del rumore, impedenza 2200 Ohm e risposta in frequenza tra 100 e 10.000 Hz,le Arctis Pro hanno persino un sistema a doppia batteria rimovibile, con ogni batteria in grado di offrire ben 10 ore di autonomia!

Insomma, parliamo di un prodotto di grandissima qualità che, come detto, è comunque solo uno dei molteplici articoli a marchio SteelSeries proposti in sconto da Amazon e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare subito la pagina Amazon dedicata a questa promozione, invitandovi a completare i vostri acquisti prima che, prevedibilmente, le offerte giungano al termine.

