Le super offerte di Huawei per il Singles Day

Come avete potuto notare sulle nostre pagine, quella di oggi è una giornata che vede protagonista il Singles Day, un evento di breve durata ma che offre degli sconti importanti su moltissimi prodotti che solo oggi vengono proposti a prezzi praticamente imperdibili. Tanti gli store che hanno aderito a questa iniziativa e tra questi è presente anche Huawei, che propone sconti fino al 50% su un numero consistente di articoli, validi in questo caso fino al 12 novembre.

A differenza di tanti altri portali che hanno proposto le loro offerte solo per oggi, lo store di Huawei permette di usufruire degli sconti anche nella giornata di domani, dando quindi l’opportunità ai più lenti di poter approfittare di quella che è probabilmente una delle migliori occasioni che si presenteranno prima di fine anno. Siamo di fronte a delle offerte che meritano di essere prese in considerazione a prescindere da quale sia il vostro budget, dal momento che la promozione comprende sia prodotti meno costosi, come gli auricolari wireless, sia quelli che richiedono un budget più elevato.

Tra i tanti, riteniamo sia particolarmente interessante lo sconto applicato al Huawei Mate 30 Pro, che viene venduto a 599,00€. Se il prezzo vi sembra ancora alto, vale la pena sottolineare la presenza degli auricolari true wireless FreeBuds 3 inclusi nel prezzo, che hanno un valore di circa 100€. La combo quindi, oltre a rivelarsi perfetta per chi vuole avere una soluzione completa composta da uno smartphone di fascia alta e da quelli che sono tra i migliori auricolari true wireless in circolazione, si rivela anche molto conveniente.

Anche se molto interessante, possiamo ritenere questa offerta come un semplice antipasto, dato che Huawei, in occasione del Singles Day, ha messo in campo una promozione davvero lodevole, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e scoprire quelle che sono tutte le altre proposte imperdibili, alcune delle quali abbiamo deciso di metterle in calce in questo articolo.

La nostra selezione di prodotti

