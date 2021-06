Leggende Pokémon Arceus: dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 28 gennaio 2022 arriverà finalmente sul mercato l’attesissimo Pokémon Legends Arceus, o Leggende Pokémon Arceus. Si tratta di un gioco esclusivo per Nintendo Switch che promette di ridefinire e arricchire il celebre franchise dei Pokémon, regalando ai loro innumerevoli fan un’esperienza incredibile. Un titolo poco sorprendentemente già attesissimo, che può fortunatamente già da ora essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato!

Leggende Pokémon Arceus promette infatti di introdurre all’interno della saga nuovi elementi action e da gioco di ruolo, il tutto senza ovviamente tradire le tradizioni e le meccaniche che hanno reso famosa la serie di Nintendo. A rendere il tutto più interessante è poi l’ambientazione, con Pokémon Legends Arceus che sarà ambientato nella regione di Sinnoh in un’epoca lontana, antecedente a quelle a cui ci ha solitamente abituato la saga. Un titolo fin da ora parecchio accattivante, insomma, che può già essere prenotato a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Per ora non si hanno notizie in merito a possibili Limited o Collector’s Edition del gioco. Sarà in ogni caso nostra cura aggiornare questo articolo con nuovi informazioni appena saranno rese disponibili, oltre che ovviamente anche con ulteriori offerte per il preorder del gioco. Pokémon Legends Arceus, o Leggende Pokémon Arceus, è in ogni caso fin da ora prenotabile a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

