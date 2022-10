Se siete grandi appassionati degli articoli LEGO e state cercando un set perfetto per la vostra collezione a tema videogiochi, vi invitiamo a dare uno sguardo al set Collolungo di Horizon Forbidden West, disponibile sullo store ufficiale solamente per poco tempo! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 89,99€ ma, data la forte richiesta di questo prodotto, è probabile che terminerà nuovamente nell’arco di poche ore.

Il set contiene 1222 pezzi ed è una fedelissima e minuziosa riproduzione di una delle macchine più rappresentative dell’acclamato gioco Horizon Zero Dawn: Forbidden West. Per questo, trattandosi di un articolo da collezione così interessante in restock sullo store solo per un breve periodo, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto finché è online!

Collolungo vi consentirà di sperimentare tecniche di costruzione intelligenti per catturare al meglio tutti i dettagli autentici di questa macchina. La testa a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, le strutture simili a una coda e le lunghe gambe sono riprodotte al meglio in stile LEGO, per un totale di 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità. In più, include la fantastica minifigure di Aloy e un osservatore: la minifigure della protagonista di Horizon è dotata del suo arco e della sua lancia mentre l’osservatore è fornito da una selezione di occhi blu, gialli o rossi da cambiare in base alle vostre preferenze.

Anche l’espositore è davvero imperdibile e aggiunge dei dettagli interessanti, ideali per creare l’atmosfera perfetta. Da menzionare l’albero di betulla in mattoncini, erba alta e un semaforo arrugginito avvolto da una vite, a ricordare la vecchia civiltà. In più, nel caso foste in difficoltò durante la costruzione, potrete sfruttare la guida passo-passo con libretto di istruzioni per il montaggio, oltre a leggere la storia di come i designer LEGO hanno creato un modello che rappresenta l’universo di Horizon.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina LEGO dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!