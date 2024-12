LEGO: dopo tanta attesa arriva il nuovo set dedicato a Horizon!

Dopo tanta attesa, finalmente arriva il set LEGO ispirato al celebre videogioco Horizon, pronto a conquistare i fan di tutte le età. Il set LEGO Horizon Adventures (77037), disponibile in pre-ordine al prezzo di 44,99€, sarà disponibile entro il 1 marzo 2025. Questo playset fantasy collezionabile è dedicato ai bambini dai 9 anni in su e offre un'esperienza di gioco entusiasmante, che unisce la costruzione dei mattoncini LEGO con l'azione epica del videogioco, dando vita a una battaglia tra eroi e mostri-macchina.

LEGO Horizon Adventures, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO Horizon Adventures mette i giocatori nella pelle di Aloy e Varl, due dei protagonisti del gioco. I due personaggi sono rappresentati da minifigure, con Aloy armata del suo arco e Varl con una lancia. Le armi di entrambi possono essere potenziate, proprio come nel videogioco, per attivare diverse modalità di attacco, come fuoco, shock e gelo. L'avventura prende vita con l'inclusione di due mostri robotici: l'Arcapode e il Secodonte, entrambe creature articolate e costruibili. L'Arcapode è dotato di gambe e braccia snodabili, artigli apribili, scudo energetico e capsula di carico staccabile, mentre il Secodonte offre un'esperienza ancora più dinamica con mascelle apribili, busto girevole, collo e gambe snodabili, per un'autentica battaglia in miniatura.

Non è solo un gioco fisico, ma si integra perfettamente con il mondo digitale. Grazie all’app LEGO Builder, i bambini possono vivere un'esperienza di costruzione coinvolgente, con la possibilità di ingrandire e ruotare i modelli in 3D per un'esperienza interattiva. Questo aspetto digitale arricchisce il divertimento, permettendo ai giovani costruttori di monitorare i progressi e di vivere il gioco da una prospettiva completamente nuova. Oltre alla costruzione e al gioco di fantasia, il set include anche elementi come un falò, uno scrigno del tesoro e altri dettagli che stimolano la creatività dei bambini, invitandoli a inventare nuove avventure.

Con i suoi 768 pezzi, il set LEGO Horizon Adventures è un regalo perfetto per i bambini che amano il videogioco Horizon e per coloro che sono appassionati di costruzioni LEGO. Con un'attenzione particolare ai dettagli e una ricca interazione tra il mondo fisico e digitale, il set promette ore di divertimento, sia nel gioco che nella costruzione. La possibilità di unire le modalità di attacco, i potenziamenti delle armi e l'articolazione delle creature robotiche porta un'esperienza di gioco a un livello superiore, rendendolo un must per gli appassionati di giochi d'azione e avventura.

