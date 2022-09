Se siete grandi appassionati delle costruzioni Lego e state cercando un set importante, che vi prenda il giusto tempo per essere costruito e che sia disponibile a un prezzo conveniente, vi invitiamo a dare uno sguardo a questo set dedicato al Castello di Hogwarts, disponibile su eBay a un prezzo folle! Per il momento, potrete portarlo a casa al costo di soli 366,88€ invece di 479,98€. Una promozione davvero imperdibile per questo articolo Lego, perfetto per gli amanti di Harry Potter e scontato addirittura di oltre 100€!

Il set contiene 6020 pezzi per costruire il dettagliato Castello di Hogwarts e, in più, è difficile da trovare in vendita, in particolare modo in sconto. Per questo, trattandosi di un prodotto così interessante e disponibile a un prezzo davvero molto vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è disponibile!

Come vi abbiamo anticipato, il set Lego di Harry Potter che vi stiamo proponendo ha un design super accurato, con tutto il necessario per riprodurre fedelmente le atmosfere iconiche di Hogwarts. Potrete costruire il pericolosissimo Platano Picchiatore, la Ford Angla blu volante che ha accompagnato Ron ed Harry nelle sue disavventure, le scale mobili “a cui piace cambiare” e ovviamente anche la meravigliosa Sala Grande in cui radunare i personaggi.

Ma non è finita qui! Anche gli angoli più nascosti e pericolosi del Castello sono stati riproposti, potrete entrare nella temibile Camera dei Segreti con il Basilisco e il Diario di top Riddle mentre nella capanna di Hagrid potrete inserire il gigantesco ragno Aragog. L’aula di Pozioni, invece, è ricca di scaffali pieni di vasetti, l’aula di Difesa Contro le Arti Oscure ha numerose pozioni assortite, un grammofono e un armadio contenente addirittura un vero e proprio molliccio. Immancabile la Stanza delle Necessità con elementi assortiti, incluso il Calice di Fuoco e l’Armadio svanitore!

Non potevano non essere inseriti l’ufficio della Professoressa Dolores Umbridge con scrivania, sedia e mobili rosa e l’ufficio del Professor Silente con l’ingresso e la statua del Grifone. Ovviamente, avrete numerosi parti dell’arredo a disposizione: vetrate costruibili, gli stendardi delle case, panche, tavoli, torce fiammeggianti e molto altro ancora! Inoltre, sono incluse le 4 minifigure di Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Salazar Serpeverde e Priscilla Corvonero oltre a ben 27 micro-personaggi ad animare il Castello.

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina eBay dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!