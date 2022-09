Se siete appassionati dell’universo di Star Wars o se, semplicemente, adorate alla follia i set Lego più tecnici ed impegnativi, allora questa è certamente l’offerta che fa per voi, giacché su Amazon è disponibile un set meraviglioso a tema Guerre Stellari, ad uno dei prezzi più bassi di sempre!

Stiamo parlando dello splendido Droide Sonda Imperiale di Star Wars, così come visto girovagare sul pianeta Hoth. Un set impressionante per dettagli e rifiniture, che dagli originali 70,99€, è oggi in sconto a soli 59,49€, con un risparmio netto del 16%!

Stiamo parlando di un set davvero bellissimo, estrapolato da L’impero Colpisce Ancora, e realizzato da Lego con cura maniacale in termini di dettagli! Composto da 683 pezzi, il set dedicato al Droide Sonda Imperiale è alto oltre 27 centimetri, si propone anche con un piccolo diorama di un paesaggio ghiacciato (Hoth, ovviamente) accanto a cui, come ormai da tradizione per i set da esposizione, è anche associata una piccola targhetta informativa, con tanto di brevi specifiche tecniche.

Si tratta di un modello davvero incredibile per la qualità e la cura dei dettagli, anche e soprattutto grazie alle numerosi parti mobili, e poggia su di un’asta trasparente che garantisce un effetto “sospeso” di grandissimo impatto.

In sintesi, parliamo di un set davvero bellissimo che, ne siamo certi, farà la gioia di moltissimi fan della Saga e, per questo, vi invitiamo ad approfittare subito dell’ottima offerta proposta da Amazon, anche perché non è chiaro quando essa potrebbe terminare o esaurirsi.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata al prodotto, invitandovi ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, prima che il prodotti torni al suo prezzo originale o, peggio, si esaurisca del tutto!

