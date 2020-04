LEGO Super Mario con pack espansione in regalo disponibile su Zavvi

Come saprete, agli inizi di agosto saranno finalmente disponibili i primi set Lego dedicati a Super Mario, in quella che è una delle partnership più attese del settore della cultura pop nonché, probabilmente, una delle linee Lego più attese di sempre! I preordini del set base sono partiti già la scorsa settimana ma, come prevedibile, il set è andato ben presto esaurito, complice la promozione Lego che offriva ad un prezzo eccezionale (meno di 60 euro), non solo il set base con Mario, ma anche un piccolo set aggiuntivo in regalo.

A causa del clamore e della relativa corsa agli acquisti, molti non sono riusciti ad accaparrarsi il set che, anche nella sua edizione priva di set aggiuntivo, è attualmente non più disponibile sullo shop ufficiale Lego, obbligando i più ad un acquisto diretto non appena questo sarà disponibile per tutti. Ebbene siamo qui per comunicarvi un’ottima notizia: su Zavvi è infatti ancora disponibile il set in questione e non solo! Come per Lego Store, anche Zavvi vi offre l’opportunità di portarvi a casa anche il piccolo set aggiuntivo, il tutto al prezzo di appena 54,99€, perfettamente in linea con il valore originale e senza alcun sovrapprezzo!

Non è chiara la quantità di pezzi disponibili sullo store ma, vista la bellezza del set e la quantità di collezionisti a caccia del set aggiuntivo, il nostro consiglio è quello di non indugiare ulteriormente e di approfittare di questa irripetibile occasione per effettuare l’acquisto. Va infatti considerato che, per quanto possibile che il set aggiuntivo sia messo a disposizione anche nel periodo di uscita dei primi set, non c’è comunicazione certa da parte di Lego che potrebbe, non senza sorpresa, mettere il set Super Fungo – Pack di Espansione in un indefinito stand by! Considerato l’ottimo prezzo proposto da Zavvi, perché rischiare?

