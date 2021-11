Lenovo, fino al 53% di sconto solo oggi per il Cyber Monday!

Il Cyber Monday non poteva che coinvolgere anche Lenovo, dato che parliamo di uno dei brand più rinomati per quanto concerne i personal computer e l’informatica in generale. Gli sconti di questa iniziativa oltrepassano la soglia del 50%, una percentuale che, secondo la nostra memoria, non abbiamo mai visto attuare nei confronti dei dispositivi del suddetto marchio. Ovviamente, mancano poche ore allo scadere di queste offerte, quindi scopriamo subito quali potrebbero essere i prodotti da cogliere al volo.

Lo store ha fatto sì che i prezzi crollassero su tutto il catalogo e sarete felici di sapere che le alte percentuali interessano anche i prodotti più ambiti come il Chromebook IdeaPad Flex 3i, che passa dagli originali 399,00€ a soli 199,50€, a seguito di un risparmio netto del 50%. Certo, si tratta di un dispositivo dalle caratteristiche entry level, ma che si rivela veloce, flessibile e divertente da usare grazie al sistema operativo ChromeOS, che rende questo uno dei migliori notebook 2-in-1 per chi vuole spendere poco.

Un dispositivo dunque capace di farsi apprezzare a prescindere da come lo si andrà ad utilizzare, ma se ChromeOS non fa al caso vostro allora potrebbe interessarvi l’altrettanto ottima offerta relativa al Lenovo IdeaPad 3i, un notebook dotato di Windows e dalle buone specifiche tecniche, scontato ora del 30%. Il nuovo prezzo di vendita è di soli 349,30€, una cifra davvero bassa per un notebook a marchio Lenovo, anche perché parliamo di un modello che implementa un processore Intel di decima generazione, schermo FullHD e un SSD da 256GB.

Come detto, il Cyber Monday Lenovo tiene conto di tutto il catalogo, ed ecco perché potrebbe risultare vantaggioso per coloro i quali non hanno fatto in tempo ad acquistare un notebook da gaming durante il Black Friday prendere ora in considerazione uno dei tanti Lenovo Legion, ossia portatili progettati appositamente per il gaming, i cui sconti arrivano anche in questo caso fino a 30%, rendendo questa una delle migliori iniziative di risparmio mai attuate dal brand.

Ciò detto, vi ricordiamo che le offerte scadranno tra poche ore, motivo per cui vi lasciamo subito il link che vi porterà direttamente sulla pagina contenente tutte le offerte, cosicché possiate aggiungere al carrello il dispositivo Lenovo che più fa al caso vostro.

