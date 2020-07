L’Humble Summer Adventure Games Bundle contiene ore e ore di avventure ad un prezzo incredibile!

Buone nuove per tutti coloro che non sanno come passare queste lunghe e afose giornate estive. Il noto portale Humble Bundle ha infatti appena lanciato un ricco pacchetto, che prende il nome completo di Humble Summer Adventure Games Bundle, contenente una lunga serie di giochi, tra cui anche alcune delle avventure narrative più riuscite degli ultimi anni. All’interno di esso è infatti possibile tra le altre cose trovare anche i vari The Walking Dead, Oxenfree e The Wolf Among Us.

Pagando un solo euro sarà possibile ottenere:

Batman: The Enemy Within – The Telltale Series

The Walking Dead – Season 1

The Walking Dead: 400 Days

Oxenfree

Pagando più di 6,88 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

The Wolf Among Us

Batman – The Enemy Within Shadows Mode

The Walking Dead: Michonne

The Walking Dead – Season 2

Con oltre 13,50 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Heaven’s Vault

Batman – The Telltale Series

Batman – The Telltale Series Shadows Mode

The Walking Dead – The Final Season

The Walking Dead: A New Frontier

In aggiunta a tutto ciò è inclusa nell’Humble Summer Adventure Games Bundle anche la colonna sonora di Oxenfree.

L’Humble Summer Adventure Games Bundle avrà termine tra poco meno di due settimane: se siete interessati a farlo vostro il nostro consiglio è quindi quello di approfittarne il prima possibile. Potete trovare il pacchetto in questione seguendo comodamente il link qui sotto:

» Clicca qui acquistare l’Humble Summer Adventure Games Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!