Gamer su PC, adunata! Questa è infatti un’offerta rivolta a voi e che, ne siamo certi, i più non vorranno perdersi! Se siete alla ricerca di un ottimo mouse da gioco per il vostro PC e, al contempo, volete risparmiare un bel po’ sul vostro acquisto, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima proposta Amazon, relativa ad un mouse che è ormai diventato “un classico” per tutti gli appassionati di gioco su PC.

Stiamo parlando del sempre ottimo Logitech G502, un dispositivo che, anche al netto degli anni, resiste alla prova del tempo, essendo ancora apprezzatissimo, specie per le sue qualità tecniche e per quello che, anche grazie a sconti come quello qui proposto, è un rapporto qualità/prezzo di tutto rispetto.

Grazie alla promo odierna, infatti, potrete portarvi a casa questo eccezionale mouse al prezzo di appena 74,49€, contro i 169,00€ del prezzo originale! Un affare non da poco, che vi offrirà l’occasione di portarvi a casa quello che, senza dubbio, è uno dei migliori prodotti da gaming in circolazione, capace di garantirvi performance davvero eccezionali, qualsiasi sia il vostro titolo preferito.

Wireless, ma comunque in grado di offrire un tempo di risposta eccezionale, il mouse Logitech G502 ha infatti un tempo di risposta dichiarato pari ad appena 1 ms, e si offre con un tracciamento di precisione fino a 25 600 DPI, per prestazioni più che degne della scena pro gaming.

Come se non bastasse, parliamo di un dispositivo dotato di ben 11 pulsanti di controllo, personalizzabili e regolabili in base ai propri bisogni e, soprattutto, in base ai titoli che più vi piace giocare, per risultare competitivi sempre e comunque, e con le tempistiche di impostazione ridotte all’osso!

Insomma, parliamo di un prodotto adatto anche ai gamer più esigenti e, per questo, vi invitiamo ad acquistare quanto prima tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

