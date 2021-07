Loki variante, la t-shirt dedicata al dio dell’inganno su TeeTee

Dopo aver dato uno sguardo alle principali offerte hi-tech di quest’oggi, vogliamo fare un piccolo break dalla consueta programmazione per parlarvi di un’iniziativa rivolta agli appassionati del cinema e delle serie televisive. Vi informiamo, infatti, che sullo store di TeeTee è disponibile per pochissimo tempo una nuova maglietta dedicata a Loki.

TeeTee rappresenta la più grande nerd t-shirt community italiana, e permette a tutti i suoi clienti di poter realizzare qualsiasi capo d’abbigliamento partendo da una grafica. La promozione di quest’oggi rappresenta il noto personaggio della Marvel, in un’edizione cartoonesca che ne risalta il suo comportamento non particolarmente stabile, come abbiamo visto in più occasioni durante la proiezione dei lungometraggi e della recente serie disponibile su Disney+.

Qualora siate interessati a questa simpatica grafica, vi anticipiamo che il costo della t-shirt è di 15,00€ (12,00€ per la maglietta e 3,00€ per la spedizione). In alternativa, su TeeTee è anche possibile applicare questa grafica su felpe e canotte, con modelli da uomo, da donna e persino per bambini, con taglie che partono dalla S ed arrivano fino alla XXL. Inoltre, è anche possibile scegliere il colore della maglietta, e quest’oggi è possibile, infatti, scegliere tra bianco e grigio.

Insomma, si tratta di una buona occasione per poter recuperare una affascinante grafica e aggiungerla alla propria occasione. Ciò detto, vista le possibilità che concede il portale TeeTee, vi consigliamo di visitare la pagina della promozione, cosicché possiate personalizzare il vostro Loki, in base alle vostre esigenze. Prima di lasciarvi però, vogliamo ancora una volta ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

