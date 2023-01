Avere un rasoio elettrico di qualità rivoluziona completamente la routine quotidiana di un uomo, rendendola più semplice e veloce. Tra i brand top di gamma spicca sicuramente Braun, che con un’ampia gamma di modelli riesce a soddisfare esigenze e fasce di prezzo differenti; in particolare, il loro prodotto più venduto su Amazon oggi è protagonista di un’offerta davvero imperdibile!

Il Braun Series 5 è infatti disponibile a soli 59,99€ invece di 124,99€; si tratta di un ribasso del 52%, che vi farà risparmiare ben 65,00€! Data la qualità eccellente dell’articolo, che ha una media su Amazon di 4 stelle e mezzo su oltre 5.000 voti, è la soluzione perfetta se siete alla ricerca di un nuovo rasoio!

Le 3 lame flessibili del Braun Series 5 si adatteranno perfettamente ai contorni del vostro viso, garantendovi una rasatura profonda e al contempo delicata: la tecnologia AutoSense rileverà infatti in automatico la lunghezza e la densità della barba, adattando la potenza del rasoio per catturare e tagliare i peli uniformemente a ogni passata.

Una volta finita la rasatura, non dovrete poi perdere tempo per togliere i peli dal rasoio, dato che il sistema EasyClean brevettato da Braun consente una pulizia rapida e semplice senza bisogno di togliere la testina. Inoltre, il Series 5 è progettato per un utilizzo Wet&Dry: potrete utilizzarlo a secco, con la schiuma e anche sotto la doccia, dato che è al 100% impermeabile.

Potrete anche adattare il rasoio in base alle vostre esigenze di rasatura, sfruttando gli accessori inclusi nella confezione per la rifinizione di precisione di baffi e basette. Infine, grazie alla batteria a lunga durata non dovrete mai preoccuparvi di rimanere con mezza barba: una ricarica completa vi garantirà fino a 3 settimane di utilizzo, mentre appena 5 minuti di carica sono sufficienti per una rasatura completa.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’offerta, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata al Braun Series 5. Il nostro consiglio è quello di approfittare dello sconto il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

