MacBook Air 13.3″ con chip M1 a 999€ su eBay!

Dopo avervi segnalato già le offerte di Amazon e Mediaworld uscite in mattinata, è giunto ora il momento di scoprire quali sono le proposte degli Imperdibili di eBay, dove troverete centinaia di prodotti, talvolta introvabili, con sconti che faranno calare i prezzi anche del 70%, con una scelta di prodotti tale da spaziare attraverso tutte le categorie presenti sul portale, includendo smartphone, notebook, videogiochi, abbigliamento e persino dispositivi per la cura della persona.

Delle molte offerte presenti sul portale oggi, tuttavia, vogliamo riportarvi quella relativa al MacBook Air da 13″ che, proprio in queste ore, potrete acquistare ad appena 999,90€! Si tratta di un ottimo prezzo considerando che si tratta della versione che presenta tutte le innovazioni portate dall’integrazione con il chip M1, rendendolo un notebook perfetto per i professionisti dell’editing di foto e video.

Questo MacBook Air infatti, oltre a risultare incredibilmente più veloce rispetto ai modelli precedenti, riesce a garantire performance superiori grazie anche all’impiego del Neural Engine più evoluto di sempre, in grado di compiere fino a 11.000 miliardi di operazioni al secondo, ottimizzato anche per l’apprendimento automatico. A spalleggiare il processore nella realizzazione di queste ottime prestazioni, ci sono poi 8 GB di RAM, e 256 GB di memoria interna, in quella che è una configurazione più che sufficiente, a nostro giudizio, per qualsiasi attività del quotidiano.

La presenza del chip M1, inoltre, ha effetti anche sul design di MacBook Air, infatti ora che il sistema non ha più bisogno di una ventola per il raffreddamento, pur mantenendosi efficientemente alla giusta temperatura il che, come immaginerete, ha permesso ad Apple di alleggerire e sfinare il suo nuovo notebook, senza contare che MacBook Air è, a tutti gli effetti, assolutamente silenzioso anche al massimo delle sue performance.

Inoltre, per poter sfruttare al massimo il potenziale del chip M1, all’interno di MacBook Air è presente il sistema operativo macOS Big Sur, con un layout aggiornato, tante ottimizzazioni per le app ma, soprattutto, nuove feature per aumentare la privacy e la sicurezza degli utenti. Infine, MacBook Air presenta anche delle incredibili migliorie sul lato della batteria, infatti è capace di arrivare fino a 18 ore di autonomia mentre viene utilizzato.

Avrete capito che questo MacBook Air è un prodotto di altissima qualità, e trovarlo a questo prezzo è una vera offerta imperdibile! Proprio per questo vi ricordiamo di visitare la pagina con tutte le proposte fatta da eBay, così da poter trovare quella perfetta in base alle vostre esigenze. Infine, prima di lanciarvi all’acquisto del vostro prossimo articolo su eBay, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

