Maglia Inter 2021/22: dove acquistarla al miglior prezzo

Manca oramai sempre meno all’inizio del nuovo campionato di calcio, con la Serie A 2021/22 che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 22 agosto. Una data ancora tutto sommato lontana, con l’attesa che può fortunatamente fin da ora essere ingannata acquistando la maglia ufficiale della propria squadra. Se tifate Inter, team fresco vincitore del campionato italiano, siete capitati proprio nel posto giusto.

La maglia 2021/22 dell’Inter è particolarmente interessante per una lunga serie di motivi, ma il principale di esso è sicuramente il ritorno dello stemma tricolore, simbolo che denota appunto la vittoria dello scorso campionato di Serie A. Molto intrigante è poi il design, che ricorda la pelle del Biscione, storico simbolo del Club nerazzurro e della città di Milano. A rendere il tutto ancor più interessante è infine l’aspetto ecologico, con la maglia 2021/22 dell’Inter che è composta per almeno il 95% da materiali provenienti da bottiglie di plastica riciclate. Una divisa per i campioni, insomma, che non disdegna la natura.

Potete acquistare la nuova, bellissima maglia 2021/22 dell’Inter seguendo comodamente il link qui sotto. Maglia che potete trovare ovviamente in più versioni, a partire dalla Stadium, pensata per i tifosi, fino ad arrivare alla prestigiosa Match, ossia la versione utilizzata direttamente dai campioni dell’Inter in partita.

