Magliette geek al 25% di sconto solo oggi per il TeeTee Purple Thursday

TeeTee ha deciso anche quest’anno di pubblicare una promozione speciale in occasione del Purple Thursday, la giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla violenza domestica, scontando l’intero shop del 25%. Come nelle precedenti occasioni, questa iniziativa sarà valida solo per oggi quindi, come in tutte le offerte a tempo limitato, bisognerà sbrigarsi qualora non si voglia arrivare all’ultimo minuto e rischiare di perdere l’occasione.

Lo sconto del 25% avverrà tramite il coupon “PURPLE2021“, da inserire ovviamente in fase di checkout. A quel punto il totale si aggiornerà e potrete portarvi a casa bellissime magliette geek di buona fattura a prezzi vantaggiosi. La convenienza della promozione si fa ancora più interessante con l’aumentare degli articoli acquistati, dal momento che con l’aggiunta di 2 prodotti a carrello il costo della spedizione passa da 3€ a 2€, fino ad azzerarsi del tutto se si acquistano 4 magliette. Insomma, siamo di fronte ad una delle occasioni più succulenti per dotarsi di abbigliamento nerd, da indossare non appena torneranno le belle giornate di sole, visto che parliamo solo ed esclusivamente di t-shirt.

Essendo che la promozione proviene da TeeTee, leader per quanto concerne l’abbigliamento nerd, avrete modo di scegliere migliaia di magliette ispirate alle serie TV, ai libri, ai film, ai videogiochi, ai cartoni animati, ai fumetti o a qualsiasi altro prodotto della cultura pop. Ovviamente ad attendervi ci sarà anche una vasta scelta di magliette a tema attuale, tra cui quella dedicata alla serie TV Squid Game, la cui popolarità potrebbe invogliarvi ad acquistare la t-shirt Childs Play, il cui interesse proviene dalla presenza della nota bambola che appare nel primo di una lunga serie di “giochi” della nota serie sbarcata su Netflix. Insomma, non ci sono motivi per non acquistare queste bellissime magliette e, prima di passare alla prossima offerta, vi ricordiamo che c’è tempo solo fino alla mezzanotte di oggi per sfruttare lo sconto del 25%.

Ciò detto, vi consigliamo di andare subito sulla pagina della promozione, cosicché possiate scegliere il vostro articolo che più si adatta ai vostri gusti. Prima di lasciarvi però, vogliamo ancora una volta ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!