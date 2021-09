Magliette squadre di calcio: su Amazon tanti nuovi arrivi!

La nostra programmazione delle proposte hi-tech continua inesorabilmente, e in questo nuovo articolo vogliamo fare una piccola pausa per segnalarvi una nuova e interessante iniziativa di Amazon, rivolta principalmente agli appassionati di calcio. Infatti, il colosso statunitense propone ore tantissimi prodotti delle migliori squadre di calcio del momento, come maglie originali, pantaloncini, calze e tanto altro ancora!

Amazon, dunque, sta aprendo il suo vastissimo portale alle squadre di calcio, permettendo dunque a tutti i tifosi di acquistare i kit di gara ufficiali dell’anno calcistico corrente. Ci sono, infatti, le maglie delle squadre più ambite d’Italia come Juventus, Inter e Milan, ma non mancano le migliori d’Europa come Barcellona, Real Madrid e Liverpool.

Chiaramente, essendo capi d’abbigliamento, i prezzi di partenza non sono fissi, ma bensì variabili. Infatti, qualora foste interessati su un determinato prodotto, bisogna selezionare la propria taglia, tra quelle disponibili, e successivamente potrete scoprire il prezzo di vendita. Alcune, come nel caso della maglia della Juventus, sono attualmente in sconto.

Insomma, si tratta dunque di un’ottima occasione per poter acquistare il kit ufficiale della propria squadra nel cuore. Ciò detto, visto il gran numero di articoli compatibili con l’iniziativa, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter sfogliare tutte le proposte del portale e scegliere quello che meglio si adatta ai vostri gusti calcistici.

