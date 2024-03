BELLISSIMO Magnum P.I. con Ferrari targato Playmobil a soli 51€ su Amazon!

Se siete fan della storica serie TV Magnum, P. I. con Tom Selleck, non potete farvi sfuggire questa fantastica Offerta di Primavera sul set Magnum P.I. con Ferrari di Playmobil. Questo pezzo da collezione vi farà fare un tuffo nel passato, rivivendo le avventure dell'iconico investigatore privato Thomas Magnum nelle Hawaii, e ora è disponibile al prezzo di 50,99€, grazie a uno sconto del 32% sul prezzo originale di 74,99€.

Magnum, P.I. con Ferrari di Playmobil, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set ricrea fedelmente la storica Ferrari 308 GTS Quattrovalvole dell'investigatore, permettendovi di rivivere al massimo le sue avventure. È perfetto sia come elemento da collezione che come gioco creativo e stimolante per i più piccoli, dato che è adatto a bambini dai 5 anni in su, che potranno divertirsi assemblando i suoi 48 pezzi.

In questo bellissimo set troviamo, oltre all'iconica Ferrari 308 GTS Quattrovalvole rossa, completa di dettagli accurati come fari e cofano apribili e tetto removibile, anche le figure in stile Playmobil di Magnum P.I. e altri personaggi, che vi catapulteranno nelle atmosfere che caratterizzavano la serie. Con 48 pezzi, 4 personaggi di Playmobil, un animale e diversi accessori, offre un'esperienza di gioco coinvolgente per i bambini a partire dai 5 anni. Il prodotto è di alta qualità, della dimensione di circa 25 x 11 x 6,5 cm e peso di 357 g.

Magnum P.I. con Ferrari di Playmobil è un set che non può mancare nella collezione degli appassionati della serie TV e non solo, specialmente ora che è in offerta al prezzo di 50,99€, grazie a uno sconto del 32% sul prezzo di listino di 74,99€!

