Se avete sempre paura di non trovare le chiavi, di dimenticarvi dove avete appoggiato il vostro zaino o semplicemente volete sapere dove si è nascosto il vostro cane, non potete fare a meno di questo comodo gadget. Tile Mate è infatti un localizzatore Bluetooth che potrete attaccare all’oggetto o animale che preferite per poi trovarlo grazie all’app su smartphone. Bene, per poche ore questo utilissimo oggetto costerà il 40% in meno, facendo crollare il prezzo a soli 14,99€!

Grazie al chip integrato potrete rilevare Tile Mate fino a 76 metri di distanza merito del collegamento Bluetooth con il vostro smartphone. Grazie alla comodissima app infatti potrete far suonare Tile Mate in modo da rilevare il suono e localizzarlo nel minor tempo possibile. Tutto questo sarà possibile dopo aver collegato il dispositivo all’app e in pochi secondi potrete già iniziare a utilizzarlo.

Mai più chiavi smarrite in casa, ma non solo quello, infatti potrete anche attaccarlo allo zaino oppure, perché no, al collare del vostro cane, in modo da ritrovarlo in fretta nel caso non fosse a portata visiva. Il codice QR sul retro di Tile Mate funziona come identificativo di oggetto smarrito, al cui interno verranno immagazzinate le vostre informazioni personali in modo che un oggetto perso vi possa essere restituito con la semplice scansione del codice.

Tutto questo non vi basta, sappiate allora che è anche resistente all’acqua con certificazione IP67, ha una batteria che dura fino a 3 anni e l’applicazione può essere sincronizzata anche con Google Assistant e Alexa. Insomma, un’acquisto perfetto se siete un po’ smemorati e non volete rischiare di perdere nulla, per soli 15€ ne vale sicuramente la pena.

Per concludere, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!