Se siete alla ricerca di un titolo con cui animare la vostra prossima estate su Nintendo Switch e, al contempo, volete approfittare di un’offerta davvero ottima, che i permetterà di acquistare anche un gradevole “bonus” per arricchire la vostra esperienza di gioco, allora questa è l’offerta che proprio non potete perdere!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente disponibile un ottimo bundle che vi permetterà di acquistare Mario Strikers: Battle League Football in accoppiata ad un paio di ottime cuffie da gaming, e wireless, Logitech G435, il tutto al prezzo di soli 108,98€, contro i 141,98€ normalmente richiesti.

Dopo 14 anni di attesa, la serie Mario Striker torna finalmente sugli scaffali, con un capitolo per Nintendo Switch che non solo promette di farci rivivere le intense battaglie a colpi di pallone in stile Nintendo, ma anche di rinnovare una formula che, già con il precedente Mario Strikers Charged Football, sembrava già perfettamente bilanciata.

Strutturato come un intenso scontro tra due squadre di 5 elementi, Mario Strikers: Battle League Football è un divertente titolo arcade basato sul calcio a 5, in cui non contano rimesse laterali, punizioni o caldi d’angolo, ma solo colpire l’avversario il più duramente possibile, così da rubare la palla e potersi esibire in spettacolari tiri acrobatici!

Dotato di un sistema di personalizzazione e di un roster che mette sul campo i principali volti del regno dei funghi (oltre che Donkey Kong), Mario Strikers: Battle League Football è un titolo divertente, dinamico e adrenalinico, pensato tanto per divertire i giocatori in single player, quanto fino ad 8giocatori in multiplayer online e locale, che potranno così scendere in campo in partite in cui la miglior difesa è l’attacco!

Per quanto riguarda invece le cuffie Logitech G435, parliamo di un prodotto dal valore di circa 80 euro e dunque, già in tal senso, è evidente la convenienza di questo bundle, che a prezzo ridotto vi permetterà di portarvi a casa un headset senza fili che, oltre che con Switch, è compatibile anche con PC, smartphone, tablet e tutte le altre console attualmente presenti sul mercato!

Come se non bastasse, parliamo di un headset comodo, leggero, pensato appositamente per i gamers che si spendono in lunghe sessioni di gameplay e che, per questo, necessitano di cuffie di tutto rispetto, specie in termini di solidità e leggerezza.

Nei loro 165 grammi, queste cuffie circumaurali senza filo condensano un’ottima potenza del suono, oltre che un sistema a due microfoni, che cattura il suono della vostra voce in modo preciso e pulito, rendendo la comunicazione online sempre chiara e senza interferenze, riducendo anche eventuali rumori di fondo.

Insomma, parliamo di un bundle di tutto rispetto, con cui potrete non solo acquistare l’ultima perla Nintendo pubblicata in esclusiva per Switch, ma anche un ottimo paio di cuffie da gaming, con una media di circa 54 euro per singolo prodotto, che sono meno di quanto spendereste per i due acquisti separatamente! Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina del prodotto, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

