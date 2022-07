La pandemia da Coronavirus ha cambiato il modo di affrontare la vita quotidiana ormai da oltre 2 anni e sembra sia ancora presto per cantare vittoria se consideriamo l’aumento contagi delle ultime settimane. La differenza più sostanziale nella nostra quotidianità la si può attribuire nell’indossare le tanto discusse ma utili mascherine che, tra obblighi e regolamenti a volte poco chiari, sono ancora oggi una parte del nostro abbigliamento di cui non possiamo fare a meno, soprattutto in determinate circostanze, come sui mezzi pubblici e a scuola. La realizzazione in gran quantità ha fatto sì che numerose persone si siano messe alla ricerca di mascherine personalizzate, le quali vengono richieste soprattutto dai più giovani. Non è un caso che le mascherine per bambini abbiano acquisito tanta importanza, complice anche di un avanzamento della pandemia, che sta dimostrando come anche i più piccoli rischiano di ammalarsi di Covid-19, sebbene in forma più lieve rispetto agli adulti.

Con questo articolo vogliamo raccogliere le migliori mascherine per bambini, ponendo l’attenzione non solo sulla qualità e sulla capacità filtrante di questi dispositivi di protezione, ma anche sull’aspetto. Per i più piccoli, infatti, una mascherina colorata o personalizzata con il proprio personaggio preferito potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella scelta di quale modello acquistare. Non solo, un modello pieno di colori potrebbe anche aiutare il bambino o la bambina che si ostina a non indossarla a tenerla con più facilità sul viso.

Di seguito troverete una selezione di mascherine per bambini che, a nostro avviso, conviene prendere in considerazione. Per una questione economica e di affidabilità, abbiamo scelto Amazon come punto di riferimento per gli acquisti, dato che il noto e-commerce si rivela spesso il migliore per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo anche su questo genere di articoli, oltre che uno dei più veloci nel far arrivare i prodotti a casa.

Le migliori mascherine per bambini

Karaeasy

Spesso acquistabili a prezzo scontato tramite le nostre segnalazioni, le mascherine per bambini Karaeasy sono sicuramente tra le più consigliate. Quelle da noi riportate vantano una confezione piena di colori assortiti, ideali per chi preferisce indossare una mascherina sempre diversa e per invogliare i più piccoli ad indossarla con più facilità. Le Karaeasy sono tra le più affidabili non solo perché vengono prodotte in Italia, ma anche perché sono conformi alle certificazioni europee che confermano la qualità del prodotto. Nonostante siano studiate per i più piccoli, vantano il nasello regolabile e possono cambiare forma per adattarsi al viso del vostro piccolo.

Sicura Protection

Sicura Protection non produce solo mascherine per adulti, ma anche per bambini, mettendo sempre in primo piano la qualità dei materiali e assicurandosi del fatto che i prodotti ricevano le dovute certificazioni europee. Non c’è davvero una mascherina migliore della Sicura Protection, anche se va detto che tutte quelle da noi proposte in questo articolo sono di altissima qualità, con gli elastici studiati per offrire la massima comodità anche nel lungo periodo, come potrebbe essere all’interno di una scuola.

Eurekaled

Se cercate una confezione di mascherine per bambini composta non solo da colori assortiti ma anche da una vasta scelta di trame e disegnini, allora le Eurekaled sono quelle che faranno al caso vostro. I più piccoli avranno modo di scegliere numerosi colori e fantasie, potendo così indossare la mascherina che più si addice al loro stato d’animo. Ovviamente siamo sempre di fronte a soluzioni di alta qualità, dotate di materiale ipoallergenico ad alto potenziale filtrante ed igienico. Non manca il nasello ergonomico, che vi permetterà di tenerle indossate a lungo senza creare fastidio.

Alfamed

Tra le più affidabili non possiamo non citare le soluzioni di Alfamed, dato che vengono prodotte in Italia e passano da rigidi controlli di sicurezza. Sono anche piuttosto economiche e riconosciute come dispositivo medico, il che le rende inodore e molto efficienti nel proteggere viso, naso e bocca. Perfette per la scuola e il tempo libero, dal momento che sono studiate in modo da non appannare i vetri degli occhiali. Insomma, con Alfamed il comfort e la qualità saranno assicurati!

FasterPrint

Tra le mascherine per bambini più affidabili ci sono poi quelle vendute da FasterPrint, che vantano 3 strati di protezione per assicurare un potere filtrante quasi del 100%. I più piccoli potranno sbizzarrirsi nello scegliere molteplici colorazioni e saranno felici di scoprire che potranno tenerle sul viso anche per lungo tempo senza avvertire alcun genere di fastidio, ne sul viso ne sulle orecchie. Anche in questo caso siamo di fronte ad un prodotto 100% italiano, munito di tutta la documentazione che attesta i test eseguito e la presenza del certificato CE.

Come scegliere la mascherina per bambini

Le mascherine per bambini sono un dispositivo di protezione atto a salvaguardare la salute delle persone proprio come quelle per adulti, ed ecco perché occorre controllare che esse siano certificate. A differenza delle FFP2, le mascherine per bambini non hanno numeri o marchi stampati su di essi, motivo per cui la certificazione la si troverà sulla confezione. Nel caso delle mascherine chirurgiche, la certificazione deve tener conto della norma tecnica EN 14683. Sostanzialmente, questo è l’unico fattore da tenere in considerazione quando si acquistano questi dispositivi di protezione, ma potrebbe rivelarsi interessante approfondire i vari argomenti dei prossimi paragrafi.

La certificazione delle mascherine per bambini

Nonostante nella maggior parte dei casi la presenza della certificazione sia autentica, i più dubbiosi potrebbero cercare ulteriori conferme. Se siete tra questi, il nostro consiglio è quello di controllare alcuni particolari che vi illustreremo di seguito. Innanzitutto, selezionate un’immagine del prodotto in cui viene mostrata in modo chiaro la confezione. A questo punto dovreste riuscire a leggere diverse sigle e codici, i quali dovrebbero contenere:

Un indicazione che attesti che si tratta di un dispositivo medico, spesso riportato come DM

La norma tecnica riferita a EN 14683

Il marchio CE

Il comfort delle mascherine per bambini

In determinate circostanze, come ad esempio a scuola, la mascherina occorre indossarla per moltissime ore, motivo per cui acquistare un modello capace di tenersi ben saldo sul viso e dotato di elastici morbidi sarà fondamentale, anche per il discorso riguardante l’appannaggio delle lenti. Di solito, i migliori produttori di mascherine riportano nella descrizione se i loro modelli godono o meno di particolari accortezze e dettagli, volti a migliorare l’indossabilità.

La marca delle mascherine per bambini

Dal momento che la qualità di una mascherina per bambini la si attesta con poche e piccole accortezze, tra cui la certificazione, la marca assume un’importanza irrisoria se non nulla. Nonostante ci siano ottimi brand italiani come Sicura Protection, dunque, il nostro consiglio è quello di non focalizzarsi troppo su questo aspetto, ponendo le attenzioni su altri fattori riportati nei paragrafi precedenti.

Consigli utili sulle mascherine per bambini

Anche se grazie alla nostra guida sapete ora quali sono le mascherine FFP2 più sicure, nonché i metodi che vi permetteranno di verificare con certezza se un determinato prodotto è certificato o meno, vogliamo comunque darvi ulteriori suggerimenti relativi all’uso. Molte persone, infatti, si chiedono per quanto tempo si può indossare la mascherina prima di cambiarla. Secondo le regole di utilizzo nel mondo del lavoro, bisognerebbe sostituirla dopo 4 ore ma, ovviamente, questo non è sostenibile per una serie di ragioni, prima fra tutte la spesa in termini di denaro.

Ad ogni modo, molto dipende dal contesto. Se siete soliti indossarla all’aperto potrete tranquillamente cambiarla dopo diversi giorni. Diverso, invece, se lavorate in un ospedale dove, soprattutto in questo periodo Covid, è consigliato cambiarla due volte al giorno. Per coloro che lavorano in ufficio, invece, è suggerito cambiarla solo una volta al giorno. Un altro metodo che potreste prendere in considerazione per capire quando è il momento di sostituirla è quello di valutare la vostra respirazione. Se notate che cominciate a fare fatica a respirare, significa che è giunto il tempo di cambiarla e di indossarne una nuova di zecca.

Detto ciò, tantissime persone commettono degli errori quando indossano la mascherina che, seppur fatti in buona fede, potrebbero esporle a rischio contagio. Parliamo ovviamente del fatto di non indossarla nel modo giusto o nel toglierla in continuazione, cosa che ovviamente dovrebbe essere evitata se si vuole che la mascherina svolga correttamente il proprio ruolo. Bisogna quindi farle aderire bene al volto e utilizzare sempre il gancetto dietro la nuca.

Tutte le mascherine, incluse le FFP2 e FFP3 destinate agli adulti, diventano inutili se vengono trascurati i principi igienici più importanti. Ad esempio, se tornate a casa dopo un lungo viaggio in autobus o in treno, dove avete toccato corrimano e maniglie, tolta la mascherina e grattato il naso, il senso di indossarla scompare. Se digitate sulla tastiera del computer per tutta la mattinata e poi andate a pranzo senza prima lavarvi le mani, vi assumete un rischio elevato. Anche in questo caso, indossarla sulla postazione di lavoro sarebbe stato inutile.

Meglio una o due mascherine per bambini?

Soprattutto durante il picco della pandemia da Covid-19, alcuni hanno consigliato di indossare più di una mascherina contemporaneamente, sovrapponendole una sull’altra. Questo potrebbe avere un senso per gli adulti, ma per i più piccoli è consigliato indossarne solo una per motivi di sicurezza inerenti alla respirazione che, come saprete, sui bambini richiede maggiore attenzione.

Qual è la capacità filtrante delle mascherine per bambini?

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici monouso, avente solitamente 3 strati sovrapposti in tessuto non tessuto (TNT), i quali forniscono sì una protezione contro virus e batteri ma molto limitata. Questi modelli, infatti, sono in grado di fermare solo le goccioline di secrezioni, dette anche droplet, ma sono totalmente inefficaci contro sistemi di aerosol, che sono soliti contenere particelle infettanti di piccole dimensioni. Detto ciò, questa tipologia di mascherine dovrebbe essere usata solo in presenza di piccoli affollamenti e in ambienti non contaminati.

Come devono indossare i bambini la mascherina?

I bambini dovrebbero seguire gli stessi principi degli adulti per quanto concerne l’uso delle mascherine, il che significa che dovrebbero pulirsi le mani per almeno 20 secondi se si utilizza un alcol o almeno 40 secondi se si utilizza acqua e sapone, il tutto prima di indossare la mascherina. Assicuratevi che la mascherina per bambini abbia le dimensioni giuste per coprire il naso, la bocca e il mento. Ai bambini potrebbe rivelarsi necessario insegnare come indossare correttamente la mascherina, incluso il non toccare la parte frontale e non tirarla sotto il mento. Inoltre, occorre stare attenti che i più piccoli non condividano la stessa maschera con altri bambini.

I bambini quando devono indossare la mascherina?

A partire dai 6 anni in su valgono le stesse regole degli adulti, mentre i bambini sotto i 6 anni sono esclusi dall’obbligo. Suggeriamo, tuttavia, di farla indossarla qualora il bambino o la bambina mostrasse i sintomi della malattia Covid-19. In tal caso, anche genitori e familiari dovrebbero indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza.

I bambini quando NON devono indossare la mascherina?

I bambini non dovrebbero indossare la mascherina quando praticano sport o attività fisiche come correre, saltare o giocare nei parchi, in modo che il dispositivo di protezione non comprometta la respirazione. Quando si organizzano queste attività per i bambini è importante rispettare tutte le altre misure di sicurezza, tra cui l’essere distanziati dagli altri, limitare il numero di bambini che giocano insieme e fornire l’accesso a strutture per l’igiene.

Come invogliare il bambino ad indossare la mascherina

I più piccoli potrebbero non apprezzare la mascherina sul viso, anche se si tratta di un modello pensato appositamente per loro. In tal caso, bisognerà dare il buon esempio e il metodo più efficace è quello di farci vedere che la indossiamo anche noi. Inoltre, siate positivi, dal momento che i più piccoli cercheranno di non indossarla se notano che vi lamentate costantemente della vostra. Oltre a ciò, fate in modo di avere sempre molteplici mascherine di riserva, visto che è molto facile che i bambini la perdano. Infine, un altro modo per cercare di fargli indossare la mascherina è quello di premiarli. Questo potrebbe non funzionare con tutti, ma siamo sicuri che offrire adesivi o caramelle ogni qual volta il bambino indossa correttamente la mascherina sul naso sia di grande aiuto.