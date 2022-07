Il sonno è tra i fattori cardini che permettono alle persone di rimanere attive durante l’arco della giornata. I vantaggi di dormire bene sono moltissimi: l’abbassamento della temperatura del corpo, il rallentamento del metabolismo e la rigenerazione dei tessuti sono solo alcuni benefici di un’ottima dormita. Tutto questo, però, non lo si ottiene se non ci si affida a un buon materasso e lo scopo di questo articolo è proprio quello di consentirvi di acquistare quello giusto per voi, proponendovi i modelli migliori disponibili sul mercato e facilmente reperibili sul web. In particolar modo, dedicheremo l’articolo ai materassi matrimoniali che, nonostante siano pensati per due persone, possono comunque essere usati come materasso singolo, godendo così di tutto lo spazio disponibile anche da singoli.

I materassi matrimoniali tendono a essere più convenienti rispetto a due materassi singoli, anche perché bisogna tener conto del costo delle reti che, a volte, supera quello dei materassi. Storicamente i materassi venivano progettati a molla ma, nonostante questa tipologia sia ancora in commercio, oggi vanno per la maggiore le soluzioni in lattice e in schiuma, quest’ultime composte da materiali come il memory foam o simili. Il nostro scopo, come detto, è permettervi di scegliere tra i migliori materassi matrimoniali, motivo per cui terremo conto solo dei modelli realizzati con i materiali citati pocanzi, visto che a oggi sono i migliori. I motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare una determinata tipologia di materassi piuttosto che un’altra li troverete nella seconda parte dell’articolo che, come sempre, è riservata a chi vuole approfondire l’argomento di cui si sta parlando.

I migliori materassi matrimoniali

Farmarelax Ecoroyal

Partiamo col segnalarvi uno dei materassi matrimoniali più abbordabili di questa guida che, pur costando poco più di 100 euro, è realizzato in waterfoam, un materiale di buona qualità in grado di avvicinarsi alle tipiche peculiarità del più raffinato memory foam, che reagisce deformandosi alla pressione e al calore del corpo umano. Anche se viene esposto a forti sollecitazioni, il materasso ritornerà alla sua forma originaria, il che lo rende ottimo anche per uso ortopedico. L’altezza, che è un fattore importante per tutti i tipi di materassi, è di 16 cm e aiuta nell’offrire un comfort ottimale per tutte le età. Anche esternament troviamo materiali di ottima qualità, con un rivestimento in fibra ipoallergenica, che garantisce freschezza e igiene. Questo modello è certificato con lo standard 100 by Oeko Tek, che conferma l’assenza di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente. Da segnalare poi che si tratta di un prodotto 100% Made in Italy, con materiali che provengono solo da filiere di artigiani locali. Il modello qui proposto misura 160 x 190 cm, ma è disponibile anche in dimensioni più grandi, oltre a quella con 2 guanciali integrati.

Italy Materassi Aurora

A un livello leggermente superiore si posiziona la proposta Aurora di Italy Materassi, grazie a una struttura composta sia da 4 cm di memory foam che da schiuma di poliuretano ad alta densità, per un totale di 7 strati. Quest’ultimi permettono di adattare il materasso a seconda della stagione. In inverno, infatti, potete sfruttare i vantaggi dello strato in memory foam, mentre in estate quelli della fibra anallergica. Queste caratteristiche lo rendono chiaramente un ottimo materasso ortopedico, e la presenza di rivestimenti anallergici e antiacari fanno sì che questo modello offra un’ottima igiene oltre al comfort. Anche qui troviamo la certificazione Oeko Tek, che testimonia l’assoluta assenza di sostanze dannose per se stessi e per l’ambiente. Lo spessore in termini di altezza è di 22 cm, ottimo per assicurare un riposo ottimale, mentre larghezza e lunghezza sono rispettivamente di 160 e 190 cm, con la possibilità di acquistare anche in questo caso modelli più grandi direttamente dalla pagina del prodotto. Segnaliamo, infine, la presenza di due cuscini di ottima fattura inclusi nel prezzo.

Tanhk

La proposta di Tanhk si colloca tra i materassi matrimoniali più venduti in assoluto, soprattutto per chi cerca qualità al giusto prezzo. Parte del rivestimento interno è in memory foam, mentre con l’aggiunta di un ottimo waterfoam si raggiungono ben 7 strati di portanza, garantendo così un effetto automodellante e un riposo ottimale, grazie anche al fatto che il materasso raggiunge un altezza di 22 cm. Oltre a permettervi di dormire bene, questa soluzione è ottima per alleviare i tipici dolori lombari, articolari e quelli relativi alla sciatalgia, ponendosi tra i materassi matrimoniali ortopedici più consigliati. Il tessuto esterno altamente traspirante mantiene poi la temperatura del corpo costante sia in estate che in inverno, merito anche del fatto che il materasso può essere utilizzato su entrambi i lati. La qualità è ancora una volta certificata Oeko Tek, così come la provenienza dei materiali, 100% italiani.

Emma Original

I materassi Emma sono tra i migliori in assoluto e sono realizzati con materiali di altissima qualità che ne giustificano il prezzo, decisamente più alto rispetto alla media. Se intendete focalizzarvi su questa fascia di prezzo, suggeriamo di acquistare il modello Original, eletto prodotto dell’anno 2020 e ancora oggi uno dei modelli più richiesti dai consumatori più esigenti. Nonostante l’azienda sia nata solo nel 2015, è riuscita in pochi anni a imporsi sul mercato fino a vendere oggi in 30 paesi diversi, tra cui l’Italia. I segreti del suo successo non si trova solo nei materiali usati, ma anche nel come vengono implementati. Questo materasso matrimoniale saprà dunque garantirvi sollievo, sostegno alla vostra schiena e un comfort davvero eccellente, a prescindere dalla posizione di sonno. L’interno è composto da una schiuma HRX a portanza differenziata, dall’immancabile memory foam, da una schiuma Airgocell con elasticità puntuale e da un rivestimento termoregolante.

Vedi su Emma

Marcapiuma Sunshine

Terminiamo la guida suggerendovi il Marcapiuma Sunshine, un materasso matrimoniale indicato per chi vuole la certezza di dormire nel miglior modo possibile. Questo modello è talmente all’avanguardia da essere certificato come dispositivo medico di classe 1, oltre ad avere l’approvazione CertiPUR e Oeko-Tex standard 100 di classe 1 e ISO 9001 n.16333Q. Gli strati di cui è composto sono ben 9 e tra questi vi è una buona dose di memory foam (6 cm) e waterfoam, oltre a un rivestimento antistress sfoderabile in tessuto tecnico. Lo spessore in termini di altezza è di 25 cm e questo aiuta il materasso a non essere né troppo rigido né troppo morbido, adattandosi così a numerose esigenze. Insomma, si tratta di un materasso matrimoniale in grado davvero di migliorare la postura della colonna vertebrale e la circolazione sanguigna, consentendovi di fare un riposo più salutare.

Come scegliere un materasso matrimoniale

Dopo aver scoperto quali sono i materassi matrimoniali su cui fare maggior affidamento, è il momento di scoprire quali sono i fattori che rendono validi o meno questi prodotti. Le attenzioni da porre al momento dell’acquisto riguardano quasi esclusivamente la composizione interna del materasso, in quanto quest’ultima è l’unica responsabile della buona riuscita del prodotto. La parte interna di un materasso può quindi essere realizzata in diversi modi e il prezzo finale del prodotto è influenzato dai materiali che i produttori decidono di usare. In base alla fascia di prezzo, dunque, troverete materiali e strutture differenti. Di questo aspetto ce ne occuperemo di seguito.

Materassi matrimoniali a molla

I materassi a molla, come anticipato nelle fasi iniziali dell’articolo, appartengono alla tipologia di materassi più antica, ma sono ancora oggi molto diffusi grazie al loro prezzo basso. A causa della loro struttura a molle, che li rende fin troppo elastici, non brillano in termini di comfort, anche se i modelli a molle insacchettate soddisfano comunque la maggior parte dei consumatori, visto che le molle funzionano in modo indipendente tra loro. Questa tipologia, leggermente più perfezionata di quella standard, permette inoltre alle molle del materasso di non incastrarsi l’una con l’altra, riducendo eventuali affossamenti che potrebbero compromettere il comfort. Nonostante sconsigliamo di affidarsi a questo genere di materassi, le soluzioni a molla sono un’ottima alternativa per chi vuole spendere il meno possibile, a patto però di controllare il numero di molle, dato che cambia in base al modello. Più è alto il numero di molle e più il materasso sarà confortevole.

Materassi matrimoniali in lattice

Il lattice è un materiale di origine naturale e questo fa sì che i materassi matrimoniali composti di questo materiale costino parecchio. Per limitare i costi di produzione, i produttori sono soliti mescolare il lattice con materiali sintetici, pertanto dovreste verificare, se possibile, la quantità di lattice presente nel materasso. I produttori più trasparenti la indicano in centimetri. Se lo spessore è di almeno 10 cm, significa che quasi sicuramente il materasso è composto totalmente in lattice e che quindi vale il prezzo richiesto. Le peculiarità del lattice rendono i materassi molto rigidi e adatti a qualsiasi tipo di persona, in particolar modo per i soggetti più pesanti.

Materassi matrimoniali in memory foam

I materassi in memory foam sono senza dubbio i più innovativi, nonché quelli che assicurano il miglior comfort, merito della superficie flessibile che si adatta alle forme e al peso del nostro corpo. Anche questo materiale, tuttavia, possiede degli svantaggi, che vanno a incidere sulla traspirabilità, la quale è molto meno efficiente rispetto al lattice. Questo fa sì che il calore tenderà ad accumularsi all’interno del materasso, un fattore non del tutto positivo in estate quando le temperature raggiungono soglie elevate, ma ottimo in inverno o per coloro che soffrono il freddo. Segnaliamo, infine, che i materassi etichettati come memory foam non sempre utilizzano questo materiale, bensì il waterfoam, un materiale che, seppur di buona qualità, non vanta le stesse peculiarità del più raffinato memory foam.

Materassi matrimoniali ibridi

I materassi ibridi sono molto popolari e non è raro trovare questa tipologia anche nei modelli più costosi. Questi si distinguono per l’utilizzo di diversi materiali posti uno sull’altro, che vanno poi a creare gli strati del materasso. Molti produttori si affidano a questa tipologia per limitare i costi di produzione, senza però sacrificare il comfort, che rimane tra i migliori in assoluto. Questi modelli, di solito, presentano uno strato in memory foam nella parte superiore, sotto alla quale ci sono poi altri strati, che possono essere di lattice o altro. Su questi modelli è molto importante leggere la descrizione del prodotto, in modo da capire come è fatta la composizione e, di conseguenza, se il prezzo richiesto è ragionevole.

Quanto è importante il rivestimento esterno dei materassi?

Nonostante la composizione interna sia il fattore più rilevante a determinare la qualità di un materasso bisogna dare il giusto peso anche al rivestimento esterno che, se anch’esso di qualità, non può che aumentare ulteriormente il comfort. Il rivestimento esterno, inoltre, incide anche sulla freschezza del materasso, ottenibile ad esempio con il cotone, noto come uno dei materiali più traspiranti. A prescindere dal prezzo, i produttori tendono comunque a usare materiali traspiranti, in modo da controbilanciare la poca traspirabilità di un eventuale presenza massiccia di memory foam nella parte interna del materasso. Ad ogni modo, se la superficie del materasso è realizzata con materiali naturali è sicuramente un valore aggiunto.

Che dimensioni deve avere un materasso matrimoniale?

Anche se le misure dei materassi sono standard e anche se questo articolo è dedicato ai materassi matrimoniali, riteniamo sia utile spendere un paio di righe relative all’importanza delle dimensioni. Le misure, infatti, variano non solo in base al tipo di piazza, ma anche da uno stesso modello. Le dimensioni minime di una piazza matrimoniale, almeno per quanto concerne l’Italia, sono di 160 x 190 cm, ma è possibile acquistare modelli con lunghezza di 200 cm, ideali per le persone più lunghe.

La dimensione di un materasso matrimoniale va scelta tenendo in considerazione lo spazio disponibile nella stanza e, soprattutto, deve corrispondere a quella della rete. Se le misure non dovessero coincidere, il comfort ne inciderebbe e non di poco. La stessa importanza ce l’ha l’altezza che, pur essendo irrilevante per la rete, è fondamentale per evitare dolori muscolari, cervicali e articolari. Un buon materasso, a prescindere che sia singolo o matrimoniale, dovrebbe avere uno spessore di almeno 20 cm, lasciando il giusto spazio alla struttura interna, che può così contenere più strati di materiali.

Cos’è la portanza dei materassi?

Quando si parla di portanza nel settore dei materassi ci si riferisce al grado di rigidità di quest’ultimi. La rigidità, come spiegato nei paragrafi precedenti, dipende molto dal materiale utilizzato dal produttore per realizzare la composizione interna. Questa viene espressa in 3 classi, che vengono chiamate H1, H2 e H3, le quali indicano rispettivamente un grado di rigidità basso, medio e alto. Alcuni produttori sono soliti spingersi fino a H6 per indicare la rigidità di una loro proposta. In quest’ultimo caso, il materasso risulterà adatto soprattutto a persone con un peso di oltre 100 kg. In generale, occorre tenere a mente che a una classe di portanza bassa corrisponde un materasso morbido e viceversa. Segnaliamo, infine, che un materasso può avere anche diverse portanze sulla stessa superficie, distribuendo il peso corporeo in modo uniforme. Questa è una caratteristica che ovviamente si trova solo sui modelli più costosi.

Quali sono le certificazioni dei materassi?

I materassi possono avere una serie di certificazioni che ne garantiscano la qualità dei materiali. Le più comuni sono la Oeko-Tex, la CertiPUR, la GOTS e la GOLS. Scopriamo di seguito come influiscono sulla qualità finale del prodotto.

Oeko-Tex : lo Standard 100 di Oeko-TEX garantisce che il rivestimento esterno del materasso sia sprovvisto di sostanze chimiche nocive;

: lo Standard 100 di Oeko-TEX garantisce che il rivestimento esterno del materasso sia sprovvisto di sostanze chimiche nocive; CertiPUR : questa garantisce che la schiuma del materasso interna sia prodotta senza sostanze chimiche nocive, oltre a garantire basse emissioni di composti organici volatili;

: questa garantisce che la schiuma del materasso interna sia prodotta senza sostanze chimiche nocive, oltre a garantire basse emissioni di composti organici volatili; GOTS : Il Global Organic Textile certifica che il materasso rispetta rigorosi standard di sicurezza durante l’intero processo di produzione. Se siamo in presenza di questa certificazione significa che il materasso è realizzato con materiali naturali di alta qualità;

: Il Global Organic Textile certifica che il materasso rispetta rigorosi standard di sicurezza durante l’intero processo di produzione. Se siamo in presenza di questa certificazione significa che il materasso è realizzato con materiali naturali di alta qualità; GOLS: Il Global Organic Latex è simile al GOTS, ma certifica che il lattice è biologico. Spesso queste due certificazioni vengono utilizzate insieme.

Come si puliscono i materassi?

I materassi, col passare del tempo, raccolgono molta sporcizia sotto forma di acari e polvere, o di liquidi qualora vengano utilizzati anche dai più piccoli. Dovreste sapere che i materassi sono molto sensibili a macchie e odori, tanto da costringervi spesso a cambiarlo prima del previsto, motivo per cui è fondamentale prendersene cura, a vantaggio non solo dell’igiene personale ma anche della longevità del prodotto. Una buona fodera aiuterà il materasso a mantenersi in buono stato, consentendovi di lavarlo solo una o due volte all’anno. Assicuratevi che la fodera abbia cuciture resistenti e una cerniera che non si apra facilmente.

Se siete soliti non mettere la fodera al materasso, il consiglio è quello di pulirlo una volta al mese usando un aspirapolvere in grado di garantire un’ottima potenza aspirante, utile per catturare polvere e sporcizia intrappolate nelle fessure. Se dovete rimuovere eventuale macchie profonde, suggeriamo di spruzzare acqua tiepida e aceto bianco sulla zona interessata e tamponarla fino a quando la macchia non scompare. A questo punto, cospargete di bicarbonato di sodio la zona sporca, in modo che l’umidità venga assorbita, e attendete diverse ore, che dovrebbero essere sufficienti per permettere al materasso di asciugarsi. Assicuratevi che non sia rimasta alcun tipo di umidità, dato che quest’ultima causa la muffa.

Dove acquistare i materassi matrimoniali

Il metodo classico per acquistare un materasso matrimoniale è senza dubbio quello di recarsi in negozi specializzati, dove potrete essere seguiti da un esperto e vedere e provare di persona la comodità di un determinato modello. Tuttavia, i negozi specializzati sono soliti proporre soluzioni monomarca e un catalogo prodotti piuttosto limitato, il che non è il massimo per chi vuole acquistare il modello più adatto alle proprie esigenze.

I canali virtuali come Amazon offrono invece un’ampia gamma prodotti, nonché prezzi mediamente più vantaggiosi rispetto a uno store fisico, con l’unico svantaggio di non poter essere seguiti da uno esperto. La scelta del materasso matrimoniale adatto potrebbe dunque risultare un po’ più difficile, costringendovi a effettuare numerose ricerche prima di ultimare l’acquisto. Guide come questa, però, riusciranno senz’altro a schiarirvi le idee e siamo sicuri che con il nostro contributo siamo riusciti ad aiutare tante persone a capire quale e come scegliere il miglior materasso matrimoniale.

Quanto durano i materassi matrimoniali?

I materiali non coprono un ruolo importante nella durata dei materassi matrimoniali, come invece lo coprono le condizioni atmosferiche della stanza e della nostra cura. Se mantenuto in buono stato, la vita di un materasso matrimoniale può arrivare a 10 anni, tempo oltre il quale si andrà a perdere elasticità e si assisterà a deformazioni, che abbasseranno notevolmente il comfort generale.

Smaltimento materassi usati

A causa delle dimensioni generose, i materassi matrimoniali non possono essere buttati facilmente come la classica immondizia. Questo purtroppo spinge molte persone a lasciare il materasso a bordo strada o in luoghi di campagna, pratica assolutamente da evitare. Le soluzioni per sbarazzarsi di questo rifiuto ingombrante sono diverse e siamo sicuri che all’interno del vostro comune ci sia almeno una di queste. La prima consiste nel portare il materasso presso un servizio di raccolta rifiuti ingombrante, con la possibilità di prenotare a domicilio qualora non vi fosse possibile trasportarlo con la vostra auto. La seconda opzione è l’isola ecologica, luogo ideale per lo smaltimento corretto dei rifiuti, presente ormai in quasi tutti i comuni d’Italia. Se il vostro materasso è vecchio ma ancora utilizzabile, potrebbe essere una scelta saggia donarlo a dormitori pubblici e simili, facendo così un’opera di bene.

Quanto dura la garanzia di un materasso?

I materassi sono soliti essere venduti con garanzie molto allettanti, ma si tratta per lo più di garanzie dedicate a eventuali difetti di progettazione, anche perché è difficile dimostrare che cedimenti o segni di usura appartengano a difetti di progettazione. Il nostro consiglio, dunque, è quello di soffermarsi non tanto sulla garanzia, quanto più sul periodo di prova, cosicché possiate restituire il materasso senza combattere contro le classiche politiche di rimborso, qualora la comodità non vi soddisfa.