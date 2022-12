Se siete alla ricerca di giacche e giubbini in vista dell’inverno, consigliamo caldamente di dare uno sguardo ai saldi di Maxi Sport di quest’ultima parte dell’anno poiché, in alcuni casi, raggiungono il 50% di sconto. Essendo poi giunti a dicembre, potreste approfittare di queste offerte per fare un regalo di Natale sottoforma di abbigliamento, anche perché Maxi Sport non si fa mancare ottimi articoli per chi si appresta ad andare su piste innevate o passeggiare nei sentieri immersi nella natura.

Spostandosi tra le pagine del portale, infatti, sarà possibile trovare giacche per montagna, prodotti da sci e snowboard delle migliori marche, che si traducono in capi d’abbigliamento e attrezzi di qualità, realizzati con imbottiture termiche e tessuti tecnici impermeabili. Insomma, tutto il necessario per garantire protezione e calore sulla neve o durante i normali spostamenti in città. È probabile che le offerte saranno valide fino all’esaurimento scorte, un motivo in più per non mettere da parte questa promozione, tra le più vantaggiose per chi necessita di capi invernali.

Essendo poi promozioni provenienti da un portale dall’anima sportiva, molti giacconi e giubbini vantano il cosiddetto stile sporty chic, che si adatta alla vita quotidiana, e che ben si sposa con una tuta o leggings sportivi, magliette semplici, felpe e addirittura cappellini. Ciò detto, se cercate un giacca capace di distinguersi per costruzione e per le ottime capacità antivento e traspiranti, suggeriamo di dare un’occhiata alla K-way Edward Micro Twill. Si tratta di un articolo d’abbigliamento dal prezzo importante, ma lo è anche lo sconto, che vi permetterà di risparmiare oltre 140 euro.

Realizzata in tessuto twill impermeabile, questa giacca sarà perfetta per le attività in montagna e per le eventuali giornate innevate in città. Tra le peculiarità segnaliamo la presenza della piuma d’anatra, materiale pregiato e leggero ma, al tempo stesso, capace di assicurare un comfort termico ottimale. Giustificano il prezzo poi le cuciture termonastrate, la tasca porta skipass, i polsini regolabili con bottone a pressione e il trattamento idrorepellente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Maxi Sport dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

