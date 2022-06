Se siete in cerca di un nuovo televisore di ultima generazione in grado di riprodurre bene film e serie TV, non dovete per forza aspettare il prossimo Prime Day di Amazon. Mediaworld, infatti, ha rimosso l’IVA su tantissime smart TV ed elettrodomestici vari, consentendovi di risparmiare cifre molto sostanziose e di pagare il tutto anche a rate tasso zero.

L’iniziativa sarà valida solo per oggi, lasciandovi dunque pochissimo tempo per approfittarne. Partiamo subito col dirvi che il portale ha selezionato una serie di smart TV che nessuno si aspettava che venissero scontate, come il nuovissimo OLED di Samsung e la nuova generazione OLED by LG. Tuttavia, vogliamo segnalarvi anche la Samsung QLED QE43Q60A da 43 pollici che, grazie alla rimozione dell’IVA, potrà essere acquistata a soli 432,00€, permettendovi di accedere alla qualità QLED del noto produttore coreano a una cifra davvero vantaggiosa.

A questo prezzo, la Samsung QE43Q60A è forse la smart TV che riesce meglio a gestire e a esaltare le caratteristiche della tecnologia QLED e del relativo HDR, garantendo neri profondi, un’alta luminosità e immagini vivaci e dettagliate, merito anche della risoluzione 4K. Quest’ultima verrà riprodotta anche se il contenuto originale non dovesse essere in alta definizione grazie al processore Quantum Lite 4K che, oltre a ottimizzare la qualità del pannello, migliorerà anche l’audio degli altoparlanti integrati, equalizzandolo in modo che sia sempre chiaro a prescindere che guardiate film o ascoltiate la musica. A tal riguardo, segnaliamo anche la tecnologia Q-Symphony, che sincronizzerà il suono con la vostra eventuale soundbar, ottenendo così una vera esperienza multicanale, a patto però che la soundbar sia compatibile con questa tecnologia.

La Samsung QE43Q60A, dunque, esalterà ogni aspetto dell’esperienza visiva e riuscirà a farlo in maniera decente anche nel gaming, pur non avendo le porte HDMI 2.1. Il pannello, infatti, vanta la tecnologia Motion Xcelerator, che gestirà automaticamente i framerate in base alla fonte dei contenuti, il tutto con una latenza molto ridotta grazie all’Auto Low Latency Mode. I videogiocatori potranno poi sbizzarrirsi con le numerose opzioni e personalizzazioni offerte dalla Game Bar, un menu attraverso il quale potrete modificare il rapporto dello schermo, la gestione dell’HDR e molto altro.

Ribadiamo che, in rapporto al nuovo prezzo di vendita, la Samsung QE43Q60A è una smart TV eccezionale sia dal punto di vista visivo che acustico, motivo per cui rappresenta un affare nel vasto panorama delle smart TV! Per questo, vi invitiamo a visitare subito la pagina d’acquisto del prodotto, così che possiate acquistarla prima che il prezzo torni alle origini, cosa che avverrà a fine giornata.

