Se state pensando di acquistare una sedia gaming capace di unire comfort e qualità, ma eravate in attesa dell’offerta giusta, allora la promozione che Amazon propone sul brand Newskill è proprio ciò che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistare ottimi prodotti a meno di 150€!

Parliamo dei modelli Kitsune e Takamikura, pensati per offrire al giocatore la massima ergonomia e offrire un ottimo supporto a schiena e collo, con la possibilità di regolare altezza e inclinazione per assecondare le esigenze degli individui più alti o corpulenti. Potranno essere vostre con sconti fino al 21% solo per un periodo di tempo limitato!

La sedia gaming Kitsune rappresenta il modello entry-level della linea Newskill, ed è caratterizzata da un design ergonomico che si adatta alle forme naturali della schiena, offrendo una grande comodità grazie alle sue imbottiture e permettendo di reclinare lo schienale fino a 180°. La presenza di cuscini per la zona lombare e collo, con in più la possibilità di regolare i poggiapolsi imbottiti sia in altezza che in angolazione, rendono la seduta ancora più confortevole. Si tratta comunque di una sedia estremamente resistente, dotata di un pistone a gas di classe 4 capace di sostenere sulla sua base in nylon rinforzato un peso massimo di 150kg. Kitsune è disponibile con questa promozione a soli 135,95€ anziché 149,95€, e potrete acquistarla nei colori bianco, nero, blu, rosso e verde.

Il modello Takamikura propone un qualità complessiva superiore rispetto a Kitsune, offrendo una struttura ancora più solida e resistente che poggia su una base rinforzata in metallo, la cui portata massima si attesta sempre sui 150kg. Anche in questo caso è garantita l’ergonomia, ma la composizione dell’imbottitura è di qualità superiore, essendo composta da memory foam dall’elevata densità di 50 kg/m3, per offrire il massimo del sostegno. Sono perfezionati anche la reclinatura a 180° dello schienale, che permette di scegliere tra 12 posizioni differenti, e la regolazione dei braccioli, che ora si muovono totalmente in 3D, traslando e ruotando sui loro assi. Potrete acquistare questo modello a 149,95€ anziché 189,95€, potendo scegliere tra i colori bianco, nero, blu, rosso, verde e rosa.

Le sedie gaming Newskill rappresentano dunque un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un buon compromesso qualità/prezzo, a maggior ragione se consideriamo questa promozione a tempo limitato. Non vi resta che visitare la pagina dedicata per visionare tutti i modelli e colori disponibili, e scegliere i vostri preferiti.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

