Metà prezzo su Galaxy Buds acquistando un Galaxy Watch

Vi segnaliamo che, fino al 21 febbraio, lo store ufficiale Samsung vi permetterà di acquistare gli ottimi auricolari Galaxy Buds a metà prezzo qualora abbiniate all’acquisto un Samsung Galaxy Watch. Inoltre, con il codice sconto COPPIA10 potrete usufruire di un ulteriore ribasso pari al 10% per quella che, almeno a nostro giudizio, potrebbe rivelarsi senz’altro un’ottima occasione per acquistare il vostro regalo per San Valentino.

Ovviamente, la promozione è compatibile con tutti i Galaxy Buds e Galaxy Watch attualmente in commercio, quindi sta a voi decidere quale modello scegliere. Detto ciò, una buona via di mezzo potrebbe essere quella di puntare sul Galaxy Watch Active2 e sui recentissimi Galaxy Buds Live. Una combo che normalmente costerebbe circa 440€ ma che fino al 21 febbraio potrete pagare solamente 355€ circa, a cui va sottratto il 10% al momento del pagamento una volta che avete inserito il codice sconto COPPIA10.

Disponibile sia nel formato con cassa da 40mm che da 44mm, la variante da noi proposta è quella più grande realizzata in alluminio e dotata di cinturino sportivo. Dal design elegante, il Galaxy Watch Active2 è a tutt’oggi un dispositivo molto valido e tra i migliori smartwatch che potete acquistare, con un ampio display AMOLED che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Caratterizzato da una ghiera digitale touch, include ovviamente un cardiofrequenzimetro molto preciso, nonché un sistema di rilevamento della caduta che è in grado di inviare automaticamente un SOS per una richiesta di soccorso.

Chiaramente, non mancano tutta una serie di sensori che hanno lo scopo non solo di controllare il vostro allenamento, ma anche il vostro stato di salute in tempo reale, per non parlare delle diverse funzioni che potrete mettere in campo con l’ausilio del vostro smartphone, come ad esempio la possibilità di controllare l’app fotocamera e visualizzare le immagini presenti su di esso. Per quanto riguarda, invece, i Galaxy Buds Live, beh, siamo di fronte certamente a degli auricolari iconici, ergonomici e dal suono pulito, che rendono la soluzione Samsung una valida alternativa alle ormai classiche AirPods Pro.

Grazie al loro design originale studiato per adattarsi a qualsiasi orecchio, i Galaxy Buds Live sono comodissimi da indossare, nonché perfettamente stabili anche durante i movimenti più veloci. Inoltre, con la cancellazione attiva del rumore potrete scegliere voi cosa ascoltare, ovvero se immergervi completamente nella musica o se sentire le voci delle persone e i rumori attorno a voi. Infine, come non citare l’autonomia, la quale supera le 20 ore di ascolto se abbinati con la custodia di ricarica, e la possibilità di ricaricarle senza fili tramite lo smartphone, funzione utile qualora vi servisse più autonomia durante i lunghi viaggi.

Samsung, dunque, con questa promozione dà la possibilità di acquistare uno dei suoi prodotti migliori a metà prezzo, oltre ad un risparmio aggiuntivo del 10%. Arrivati a questo punto, quindi, non ci resta che consigliarvi di visitare la pagina ufficiale della promozione per valutare quale potrebbe essere la vostra combo migliore. Infine, rimane sempre valido il nostro suggerimento finale, ovvero quello di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping!

