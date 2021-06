Metà prezzo sulle OnePlus Buds Z con questo codice!

Secondo le nostre statistiche, un gran numero di persone ha acquistato un OnePlus Nord durante il Prime Day. Se siete tra questi e volete ora affiancarlo a degli ottimi auricolari wireless dello stesso brand, siamo sicuri che sfrutterete il codice sconto 50BUDSZ, che vi permetterà di comprare i moderni e ottimi OnePlus Buds Z esattamente a metà prezzo fino al 30 giugno. Ancora una volta, parliamo di un’occasione irrinunciabile per chiunque voglia continuare a risparmiare sui propri acquisti online, usufruibile attraverso lo store ufficiale, e che si va ad aggiungere alle numerosi occasioni che si sono presentate dopo la conclusione del Prime Day.

Uno sconto del 50%, dunque, che farà crollare il prezzo di questi auricolari wireless da 59,00€ a soli 29,50€. Come saprete, in questa fascia di prezzo sono davvero poche le soluzioni che garantiscono una buona qualità di riproduzione e un’ottima portata del segnale, e gli OnePlus Buds Z rientrano tra questi dispositivi, i quali a questo prezzo sono da prendere senza pensarci due volte.

Certificati IP55, gli auricolari wireless OnePlus Buds Z sono perfetti per gli allenamenti, dal momento che riescono a resistere ad acqua e sudore. Inoltre, grazie alla loro forma allungata e ai gommini In-Ear, si mantengono stabili anche durante i movimenti più repentini, a tutto vantaggio della comodità. Nonostante siano auricolari entry level, la qualità audio è più che accettabile, con le principali frequenze sonore che vengono riprodotte con sbalzi di volume quasi impercettibili. Buona anche l’autonomia, la quale con l’ausilio della custodia raggiunge le 20 ore di utilizzo continuo, e con soli 10 minuti di ricarica avrete 3 ore di audio.

Economici ma validi, dunque, e grazie a questo codice sconto la voglia di acquistarli si fa ancor più sentire, anche per il semplice gusto di provare degli auricolari wireless a marchio OnePlus. Ciò detto, prima di passare altrove, vi ricordiamo come sempre di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

N.B: ricorda di inserire il codice sconto 50BUDSZ nell’apposita sezione per applicare il taglio di prezzo. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

