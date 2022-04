Se siete alla ricerca di un’ottima smartband ad un prezzo contenuto, grazie alla quale rimettervi in forma in vista dell’estate, allora sarete felici di sapere che, su Amazon, è oggi in sconto la splendida smartband Xiaomi Mi Band 6, in quella che è la sua versione originale, ovvero priva del chip NFC.

Poco male, perché parliamo comunque di un ottimo prodotto, qui venduto a soli 32,99€, contro i 44,99€ del prezzo originale! Un piccolo affare, scontato del 27%, che vi permetterà di portarvi a casa questa smartband ad un prezzo davvero conveniente, specie considerando le sue ottime specifiche tecniche.

Equipaggiata con un display AMOLED da 1,56″, con una risoluzione di 326 PPI, Mi Band 6 è sempre chiara e leggibile, anche in condizioni di forte luminosità come, ad esempio, potrebbe essere nel caso di una corsetta all’aria aperta o, perché no, di una bella nuotata, visto che parliamo un prodotto in grado di resistere fino a 5 ATM, per potersi allenare anche in acqua.

Dotata di oltre 30 modalità di allenamento, Mi Band 6 può tenere traccia di diversi parametri della vostra salute come, ad esempio, respirazione e battito cardiaco, grazie ai suo ottimi sensori (tra cui anche l’apprezzato SPO2) posti in modo da restare sempre in contatto con il polso.

Addirittura questa smartband è persino in grado di riconoscere automaticamente 6 attività, avviandole alle prime avvisaglie di movimento (corsa all’aperto, tapis roulant, vogatore, ellittica, camminata e ciclismo), di modo che per cominciare ad allenarsi non occorra nemmeno toccare lo schermo della band.

Progettata per garantire fino a 14 giorni di attività con una sola ricarica, Mi Band 6 è, in sostanza, una smartband non solo di pregevole fattura, ma anche dotata di un ottimo rapporto qualità/prezzo il che, come capirete, la rende certamente un prodotto best buy, forse il più consigliabile dell’attuale mercato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d’acquisto del prodotto, suggerendovi di completare il vostro acquisto quanto prima visto che, come sempre, queste offerte non sono solo limitate nelle quantità, ma anche nel tempo, ed il prezzo potrebbe presto tornare a risalire.

