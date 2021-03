Microonde Whirpool 6° Senso scontato di quasi 200€ su Mediaworld

Mentre continuano le offerte Amazon di primavera, vogliamo ricordarvi anche le iniziative come il “Solo per Oggi” di Mediaworld che possono farvi risparmiare cifre importanti sui vostri acquisti online, con sconti che interessano molteplici categorie. Quindi, se la passione per lo shopping vi spinge a fare nuove compere, le offerte a tempo limitato di Mediaworld potrebbero soddisfare le vostre esigenze.

Una delle migliori offerte di questo inizio settimana vede il microonde Whirpool MWP 3391 SB proposto a soli 258,99€ invece di 449,00€, un prezzo che dovrebbe invogliare qualsiasi appassionato di cucina a prenderlo in considerazione, dato che parliamo di un modello all’avanguardia, nonché uno dei migliori della sua categoria, in grado di garantire preparazioni e cotture impeccabili.

Con una capacità di 33 litri, il Whirpool MWP 3391 SB vanta l’esclusiva tecnologia 6° Senso dell’azienda statunitense, che permetterà al forno di regolare automaticamente il tempo, la temperatura e il consumo di energia, dandovi modo di ottenere sformati croccanti e dal gusto squisito senza difficoltà. Con questo modello, dunque, non avrete problemi a preparare pizze, torte e ricette più complesse, dal momento che dispone di tutte le funzioni necessarie affinché possiate gustarvi ciò che più vi piace.

Funzioni come il Dual Steam, utile per cucinare due piatti alla volta, fanno sì che il Whirpool MWP 3391 SB sia il microonde adatto anche per coloro che hanno la necessità di preparare piatti veloci, così come la modalità JetDefrost, che vi permetterà di scongelare cibi in tempi record. A questo si aggiunge poi la funzione Yogurt, che fa sì che questo specifico modello sia uno dei pochi microondi a vantare una modalità pensata per aumentare le proprietà nutritive della vostra merenda. Infine, come non citare l’Auto Clean che, con il semplice inserimento di una ciotola d’acqua, vi aiuterà a pulire la parte interna del microonde ammorbidendo, tramite il vapore, i residui di cibo in modo che possiate rimuoverli con più facilità.

Un microonde all’avanguardia che, scontato di quasi 200€, non può passare inosservato, così come meritano di essere prese in considerazione tutte le altre offerte disponibili nel Solo per Oggi di Mediaworld. Sebbene le migliori occasioni le troverete in calce, il nostro consiglio quindi è quello di visitare la pagina dedicata, oltre ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le altre promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!