MicroSD SanDisk in offerta con sconti fino al 34% su Amazon

Siete a corto di GB di memoria nel vostro dispositivo? Se avete risposto di si, siete finiti nella news giusta perché parliamo di dispositivi di archiviazione portatili e vogliamo segnalarvi l’ultima incredibile promozione di Amazon che riguarda i prodotti SanDisk. Infatti su tante schede di memoria sono stati applicati corposi sconti che arrivano fino al -34% del prezzo, quindi se ne fate un grande uso oppure se volete sempre avere qualche GB di scorta con voi, questa offerta si rivela un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Nella selezione di prodotti che vi abbiamo riportato inoltre compare la scritta microSDXC, dove SHXC sta per “Secure Digital eXtended Capacity” ed infatti sono le opzioni con il maggior numero di GB disponibili, fondamentali per gli smartphone e le fotocamere.

Diventate quasi indispensabili nella vita quotidiana, le schede micro SD sono vendute assieme ad un’adattatore da pc oppure in alcuni casi con un lettore USB in modo da collegare il dispositivo e scaricare direttamente il contenuto. Fra i prodotti che rientrano nell’offerta vi segnaliamo anche la presenza dell’esclusiva scheda di memoria brandizzata Nintendo che al variare delle opzioni dei GB cambia anche il suo design passando da Legend of Zelda a Super Mario. Inoltre son presenti anche soluzioni capienti come la microSDXC da 1TB, una soluzione molto pratica per portare un alto numero di dati in uno spazio ridotto al minimo.

Le schede di memoria SanDisk dell’offerta di Amazon sono molte, e per farvi trovare quella più in linea alle vostre necessità vi consigliamo di visitare la pagina dedicata all’iniziativa. Infine, prima di lasciarvi confrontare i GB delle varie microSD, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

