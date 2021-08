Microsoft Surface Laptop 3 scontato del 35% per il Back to School!

Le offerte relative al Back to School continuano, e dato che i notebook hanno un ruolo fondamentale in questo settore, vi segnaliamo la nuova promozione proveniente direttamente dallo store ufficiale Microsoft, sul quale sarà possibile acquistare ora il Surface Laptop 3 con una riduzione del 35%.

La percentuale di sconto, inoltre, sarà la stessa a prescindere della variante selezionata e questo non fa altro che rendere questa offerta ancora più interessante. Come saprete, il Surface Laptop 3 è uno dei notebook più affidabili e raffinati della categoria e, volendo, può rivelarsi anche una macchina dalle grandi prestazioni, dato che, oltre alla variante con processore Intel Core i5, potrete scegliere anche quella con processori AMD Ryzen 5 e Ryzen 7. Lo stesso vale per la memoria RAM e lo spazio di archiviazione, i quali possono arrivare rispettivamente fino a 32GB e 1TB. Certo, in quest’ultimo caso il prezzo aumenta notevolmente, ma è anche vero che, grazie a questa iniziativa, risparmierete ben 1.180,00€!

Ad ogni modo, per uno studente o per chi ne farà un uso moderato sarebbe sprecato optare per la variante più costosa, ed ecco perché il nostro suggerimento, in questo caso, è quello di puntare sul modello da 13 pollici, nella sua configurazione con Intel Core i5, 8GB di RAM e SSD da 256GB, la quale invece di 1.499,00€ la pagherete 999,00€. Come anticipato, i Surface Laptop sono notebook ben progettati e montano un bellissimo display touchscreen ad alta definizione con rapporto 3:2, che si rivela più adatto rispetto al 16:9 in tantissime situazioni.

Oltre a questa caratteristica che lo contraddistingue dagli altri notebook, il Surface Laptop è pensato per essere sbloccato in modo più rapido e sicuro e vanta un’autonomia che può superare tranquillamente le 10 ore di utilizzo. All’ottima autonomia si aggiunge poi la ricarica rapida, che vi permetterà di ricaricare l’80% in un’ora. Insomma, un notebook studiato per usarlo e connettervi un po’ ovunque, in grado di dare vita alle vostre idee e mantenere la massima produttività.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi in calce il link della pagina Microsoft, dal quale potrete scoprire le diverse varianti di Surface Laptop 3.

